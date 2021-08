Tim McGraw révèle ce qui s’est vraiment passé lorsqu’il a rencontré Chris Pratt

Chris Pratt est un grand fan de musique country et l’acteur a eu la chance de rencontrer Tim McGraw aux Oscars il y a plusieurs années. Il a partagé l’histoire sur Late Night avec Seth Meyers en 2017, et McGraw vient de remettre les pendules à l’heure sur la rencontre dans une nouvelle vidéo. “Alors je suis tombé sur cette vidéo de Chris Pratt”, a déclaré McGraw avant la lecture d’un clip de Pratt parlant à Meyers.

Se rappelant sa rencontre avec McGraw, qui se produisait pendant les Oscars cette année-là, Pratt a déclaré qu’il s’était dit : “C’est ma chance de parler à Tim McGraw.” “Il m’a surpris en train de le regarder à quelques reprises, et j’ai dit : ‘Hey Tim, super chanson ce soir'”, a déclaré Pratt. « Il a dit : ‘Merci.’ Et il a en quelque sorte : “Je vais t’éviter, tu es peut-être un cinglé.” Et j’ai dit: ‘Je suis juste un grand fan de vous deux'”, a poursuivi Pratt, faisant référence à McGraw et à sa femme, Faith Hill. “Et il a dit: ‘Merci, merci.'”

“Et j’ai dit:” Je porte votre eau de Cologne “”, a poursuivi Pratt, faisant référence à la collection d’eaux de Cologne de McGraw, qui comprend un certain nombre de parfums. “Je ne sais pas s’il était juste poli, mais il disait : ‘Oh, merci.’ Il y a eu ce moment où je me suis dit : “Oh non ! Je porte ton eau de Cologne ! Oh non !” Vraiment déchirant, embarrassant.”

McGraw a déclaré aux fans que la star de Jurassic World avait la situation “un peu mauvaise”. “Je suis aussi un grand fan de lui, et j’avais probablement un aperçu de lui et de tous les autres”, a-t-il poursuivi, notant que la rencontre “n’était pas aussi à sens unique” que Pratt l’avait dit. “Au fait, il sentait plutôt bon”, a ajouté McGraw.

Après que le chanteur ait partagé sa vidéo, Pratt l’a publiée sur sa propre histoire Instagram, en écrivant : “C’est classique !! C’est surréaliste de rencontrer ses héros.” Il a également partagé qu’il “ne peut pas attendre” le prochain prequel de Yellowstone 1883, qui mettra en vedette McGraw et Hill aux côtés de Sam Elliot. McGraw et Hill joueront respectivement James et Margaret Dutton, le patriarche et la matriarche de la famille Dutton, tandis qu’Elliot jouera Shea Brennan, un cow-boy chargé de guider un groupe du Texas au Montana.

1883 suivra les ancêtres de la famille Dutton de Paramount’s Yellowstone alors qu’ils “se lancent dans un voyage vers l’ouest à travers les Grandes Plaines vers le dernier bastion de l’Amérique sauvage”, selon un communiqué de presse, qui qualifie la préquelle de “récit brutal de L’expansion occidentale et une étude approfondie d’une famille fuyant la pauvreté pour chercher un avenir meilleur dans la terre promise de l’Amérique – le Montana.” Aucune date de sortie pour le prequel n’a été annoncée.