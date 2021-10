Tim McGraw saute de la scène et affronte les Hecklers au Reno Show

Lire du contenu vidéo

Tim McGraw‘ envoie un message assez menaçant à ses fans – huez-moi, et je vais vous mettre en face, ce qui est exactement ce qu’il a fait à un couple… mettant fin à son concert.

TMZ a obtenu une vidéo de la confrontation tendue qui s’est déroulée lors du spectacle de Tim samedi soir au Nugget Event Center de Reno, dans le Nevada. On nous a dit qu’il jouait « Just to See You Smile » lorsque les fans ont remarqué que quelque chose n’allait pas.

Certaines personnes dans la foule pensaient que sa voix sonnait faux, mais aussi… il a oublié certaines paroles. Vous pouvez voir au début Tim écarter les critiques, mais ensuite il a semblé déclenché … alors qu’il se levait, bombait la poitrine et regardait les chahuteurs.

La star du country a demandé aux chahuteurs pourquoi ils se moquaient de lui, et leur a essentiellement dit, si vous ne l’aimez pas, partez – mais ce n’était pas suffisant. Tim a sauté de la scène et s’est retrouvé face au couple. Ce qui a été dit n’est pas clair, mais il est clair à 100% que Tim n’était pas content.

Certaines personnes dans le public étaient également énervées, car elles voulaient que Tim continue le spectacle.

Il a finalement abordé cette question de front, disant à la foule qu’il avait tourné le préquel de « Yellowstone », « 1883 » pendant 48 heures d’affilée. Son point étant… pardonnez-moi si j’oublie un mot ou deux.

Nous ne savons pas ce qui est arrivé au couple, mais on nous dit que Tim est finalement remonté sur scène et a terminé le spectacle.