Tim McGraw saute de scène pour affronter Hecklers au concert de Reno

Tim McGraw a choqué les fans de Reno, dans le Nevada, ce week-end lorsqu’il a sauté de la scène pour affronter un chahuteur. La star de la musique country s’est fait huer par certaines personnes dans la foule lorsqu’il a oublié les paroles de sa chanson « Just to See You Smile ». McGraw a sauté de la scène pour se mettre en face, dans une vidéo publiée par TMZ.

McGraw se produisait au Nugget Event Center de Reno samedi soir lorsque le drame s’est déroulé. La vidéo montre McGraw en train de tâtonner les paroles de « Just to See You Smile », et les fans se seraient plaints que sa voix sonnait aussi un peu. McGraw a ignoré quelques huées éparses de la foule, mais pour une raison quelconque, un couple près de l’avant a attiré son attention. Sans avertissement, le chanteur a sauté de la scène et s’est mis à leur visage, gonflant sa poitrine et les regardant vers le bas.

Tim McGraw saute de la scène et affronte un couple qui le hue au spectacle de Reno. https://t.co/pR5ZKXdE21 – TMZ (@TMZ) 12 octobre 2021

Avant de quitter la scène, McGraw se serait adressé aux chahuteurs au micro. Il a demandé pourquoi ils se moquaient de lui et a déclaré que quiconque n’appréciait pas le spectacle était le bienvenu de partir. Lorsque les huées ont continué, il a sauté pour se mettre au nez d’un couple. À partir de là, il n’est pas exactement clair s’ils ont échangé des mots ou simplement des regards hostiles.

Aussi déçus que soient les chahuteurs, d’autres dans l’arène auraient été plus bouleversés par toutes les interruptions. Que McGraw soit à son meilleur ou non, ils ont dit qu’ils voulaient voir le reste de la série.

Quant à McGraw, il a offert une explication pour son caractère colérique et sa mauvaise mémoire. Il a dit à la foule qu’il avait travaillé pendant environ 48 heures d’affilée sur le tournage de la nouvelle série prequel de Yellowstone, 1883. Il leur a demandé de lui pardonner s’il ne sonnait pas de son mieux ou s’il avait raté quelques paroles, et en général, ils semblait le faire.

McGraw est revenu sur scène après avoir confronté le couple et a continué sa performance, surmontant la tension et l’hostilité. Certains fans laissent maintenant des commentaires encourageants sur la vidéo virale dirigée contre McGraw, l’exhortant à ne pas prêter trop d’attention aux chahuteurs.

McGraw n’a pas d’autre concert prévu avant le dimanche 14 novembre à Fort Lauderdale, en Floride, selon son site Internet. Pendant ce temps, Yellowstone: 1883 est prévu pour la première le 19 décembre 2021 sur Paramount +, donc j’espère que McGraw aura fini de filmer avant de remonter sur scène.

Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.