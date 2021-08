Tim McGraw sort la vidéo de son nouveau single, ‘7500 OBO’

Trois fois lauréat d’un Grammy et superstar Tim McGraw a sorti son premier clip depuis 2018 pour son single « 7500 OBO ». Le morceau figure sur son album acclamé par la critique Ici sur Terre qui est sorti l’été dernier via Big Machine Records

La première a été suivie d’une afterparty exclusive à YouTube Premium mettant en vedette Tim et les deux réalisateurs de la vidéo, Alexa et Stephen Kinigopoulos, parlant de la vidéo. La fille de Tim et sa femme Faith Hill, Audrey McGraw, fait ses débuts d’actrice dans son premier clip.

Here On Earth, le 16e album studio de McGraw, a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès des albums Billboard Country, marquant sa quatrième décennie consécutive avec un album n ° 1 du palmarès Billboard Country Album. L’album était son 19e n°1 mondial et son 17e n°1 aux États-Unis, le plaçant au deuxième rang des albums n°1 aux États-Unis, juste derrière Détroit de George. L’album a également été réédité au printemps avec un ensemble supplémentaire de chansons comme le Ici sur Terre Édition Ultime, qui s’ajoutait à la tapisserie musicale de la vie présentée sur l’album original.

Plus tôt ce mois-ci, Paramount+, le service de streaming de ViacomCBS, et MTV Entertainment Studios ont annoncé que McGraw sera la vedette aux côtés de la légende nominée aux Oscars Sam Elliott et Faith Hill dans la prochaine série originale du service 1883.

“C’est vraiment un travail de rêve”, a déclaré Tim McGraw. « Taylor a trouvé un moyen de raconter des histoires qui crée brillamment ces drames épiques et ces sagas familiales avec tant de profondeur et de créativité. Les Duttons sont des personnages formidables et c’est tellement excitant de pouvoir leur donner vie. En tant qu’enfant qui grandit à cheval, vous pensez à des emplois de rêve comme celui-ci et je suis tellement excité de travailler avec ce casting et cette équipe incroyables.

McGraw a été un collaborateur incontournable dans l’industrie du cinéma et de la télévision ces derniers temps. La superstar country a contribué à une version du « Drive » des voitures pour La route de glace de Netflix, qui a fait ses débuts sur la plateforme de streaming le 25 juin.

