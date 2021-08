Tim McGraw, star de la préquelle de Yellowstone en 1883, partage une révélation impressionnante sur James Dutton dans les images BTS

in

Dans un sens, la préquelle de 1883 de Yellowstone ressemble un peu à une version en direct de The Oregon Trail, juste avec le Montana comme objectif final, et vraisemblablement sans que tout le monde attrape la dysenterie sur le reg. Et maintenant, nous pouvons aller de l’avant avec l’hypothèse que l’arrière-grand-père de John Dutton savait se débrouiller avec un pistolet. Ou, du moins, qu’il saura se débrouiller avec un pistolet au moment du tournage, puisque le pantalon de Tim McGraw n’implique pas exactement qu’il serait sorti indemne.