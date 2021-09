Tim ‘Ripper’ Owens, ancien chanteur de Judas Priest, critique le Dr Anthony Fauci pour avoir modifié à plusieurs reprises ses recommandations

Ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Éventreur” Owens a critiqué Dr Anthony Fauci pour avoir modifié à plusieurs reprises ses recommandations COVID-19.

Fauci, Président Joe Bidenconseiller médical en chef de , a reçu des critiques de la part des dirigeants républicains tout au long de la pandémie de coronavirus, certains d’entre eux lui demandant de démissionner pour sa gestion de COVID-19.

Owens, qui « aime » fréquemment les tweets qui amplifient les propos républicains et qui sont désobligeants envers les démocrates, a donné son avis sur le Institut national des allergies et des maladies infectieuses réalisateur en répondant à un titre d’un média conservateur L’incendie À propos Faucile récent commentaire de trois doses du vaccin COVID-19 sont probablement nécessaires pour une protection complète.

Tim a tweeté: “Il change ce qu’il dit encore et encore et encore et encore et encore et encore. Nous découvrons donc que les masques ne fonctionnent pas et que les vaccins ne fonctionnent pas. Alors portez 5 masques et obtenez 5 vaccins. (juste donc vous savez je suis vacciné et je portais un masque, ah oui et j’ai eu le Covid)”.

Les experts ont répété à plusieurs reprises qu’un vaccin COVID-19 est l’outil le plus important pour prévenir les infections et protéger contre les maladies modérées et graves. Certaines variantes, telles que delta, peuvent être plus susceptibles de provoquer des infections à percée, mais les vaccinations ont montré une protection contre les maladies symptomatiques causées par delta. Les personnes non vaccinées sont plus susceptibles d’être hospitalisées ou de mourir du COVID-19 que les personnes entièrement vaccinées. Aux États-Unis, 97 % des hospitalisations au cours des trois derniers mois, depuis l’arrivée de delta, concernent des personnes non vaccinées. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des personnes décédées du COVID-19 au cours des trois derniers mois n’étaient pas vaccinées.

Les masques réduisent le risque qu’une personne infectée propage le virus et offrent une certaine protection au porteur contre l’infection. Une nouvelle étude a révélé qu’un port accru de masques entraînait une réduction significative du pourcentage de personnes atteintes de COVID-19, sur la base de la déclaration des symptômes et des tests d’anticorps SARS-CoV-2. Les chercheurs ont testé à la fois des masques en tissu et des masques chirurgicaux et ont trouvé des preuves particulièrement solides que les masques chirurgicaux sont efficaces pour prévenir le COVID-19.

Ces derniers mois, Fauci – qui a servi sept présidents depuis 1984 – a fortement réagi aux critiques de droite croissantes et aux théories du complot liées à sa gestion de COVID-19. Il a dit Le New York Times dans une interview : “Il est essentiel en tant que scientifique que vous fassiez évoluer votre opinion et vos recommandations en fonction des données au fur et à mesure qu’elles évoluent. Et c’est la raison pour laquelle je dis que les gens qui me critiquent ensuite à ce sujet critiquent en fait la science.”

Il a ajouté : « Les gens qui donnent les ad hominems disent : ‘Ah, Fauci nous a induits en erreur. D’abord, il a dit pas de masques, puis il a dit des masques. Eh bien, laissez-moi vous faire un flash. C’est ainsi que fonctionne la science. Vous travaillez avec les données que vous avez à l’époque.”

Il y a deux mois, Owens a déclaré à Rocking With Jam Man qu’il ne se méfiait pas de jouer avec quelqu’un ou de tourner avec un autre groupe qui n’a pas encore obtenu le coup. “Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je pense que c’est votre prérogative. Cela ne veut pas dire qu’ils n’auront pas COVID [even if they’re vaccinated]… Un athlète olympique, un autre, vient de tomber avec COVID, et il a été vacciné.

“Écoutez, vous êtes censé rester plus en sécurité avec ça, mais je ne vais pas traiter quelqu’un de différent qui ne comprend pas”, a-t-il expliqué. “C’est leur truc. Je l’ai. C’est un peu comme si tu ne voulais pas porter ta ceinture de sécurité, tu n’es pas obligé. Je vais quand même conduire ta voiture avec. Je porterai la mienne.”

Quant à savoir s’il s’inquiète d’un autre verrouillage potentiel à l’avenir si le nombre de cas de coronavirus augmente considérablement, Tim a déclaré: “Non. Je pense qu’il pourrait y avoir cela. J’essaie de lire à ce sujet. Maintenant, il y a d’autres souches dont ils parlent et ceci et cela et l’autre. Je veux dire, encore, si les gens utilisaient juste un peu bon sens et n’allez pas respirer dans le visage des autres et lécher les doigts des autres et tout ça, tout ira bien. [there] habitude [be another lockdown]. Je fais ma part. Je ne porte plus mon masque, parce que je n’ai plus besoin d’être là où je suis. Je reste à six pieds des gens. Je me suis fait vacciner. Non pas que j’étais sûr à cent pour cent si je le voulais, mais je voulais que ma carrière dans cette entreprise reprenne. J’essaie de faire ce que je peux. Espérons que les gens feront toujours preuve de bon sens. Mais ça m’inquiète un peu. Je pense parfois que les chiffres changent quand ils veulent qu’ils changent aussi”, a-t-il ajouté, sans préciser qui “ils” sont. “Je pense que s’ils veulent qu’ils augmentent, ils trouveront un moyen de les faire monter; s’ils veulent qu’ils tombent, ils trouveront un moyen de les faire tomber. Espérons que les gens feront simplement preuve de bon sens et, encore une fois, arrêteront de tousser et de se respirer les uns les autres.”

En juin, Owens a parlé à “Sur la route du rock” sur la façon dont il s’est adapté aux règles et réglementations strictes liées au COVID pendant la crise du coronavirus. Il a dit : “Écoutez, c’est ce que c’est, quoi que vous en pensiez. Ma copine [went to] New York pendant deux mois [as a paramedic] et a travaillé quand COVID a commencé pour la première fois, et elle n’a jamais rien vu de tel. Elle a donc vécu cela de première main. Mais tu sais ce que c’est ? Mon truc, c’était ça : passons au travers ; faisons tout ce qu’il faut pour s’en sortir.

“Je ne suis pas un flocon de neige qui… je ne veux pas porter de masque, et qu’ils travaillent ou non, j’ai eu COVID avant”, a poursuivi le chanteur de 53 ans, qui vit à Akron, Ohio. “Mais je ne suis pas un pleurnichard qui va se plaindre de porter un masque. Ce n’était pas si difficile. Je n’étais pas couvreur et je ne creusais pas un fossé dans un masque. En fait, je portais mon masque tout le temps J’étais dans la salle de gym — sur l’elliptique et le tapis de course je portais un masque. Parce que, d’abord, avec un masque, je n’ai pas vraiment besoin de parler à des connards la moitié du temps non plus, donc ils ne me reconnaissent pas, donc ça le rend encore meilleur.”

Owens n’a pas révélé exactement quand il a contracté COVID-19, mais il a dit qu’il avait fait sa part en essayant de protéger les autres d’une éventuelle infection.

“Je viens d’avoir la philosophie de faire tout ce que je dois faire pour nous remettre ensemble”, a-t-il déclaré. “Que je le croie, que je pense que c’est juste, que je pense que c’est mal, politiquement – ​​à gauche, à droite, au milieu, peu importe ce dont nous parlons – faisons tout ce que nous avons à faire pour que cela continue. Et vous savez quoi ? Tout le monde a juste utilisé son bon sens. Mon truc était à l’époque si vous êtes malade, restez à la maison. Si vous ne voulez pas porter de masque [or] si vous êtes un masqueur et que vous vous inquiétez pour les personnes sans masque, alors restez à la maison.

“Le sport me manque”, a-t-il poursuivi. “Je suis un grand sportif et de la musique, donc ma philosophie était tout ce que nous devions faire pour nous remettre dans la bonne direction, faisons-le… Même maintenant, quand les chiffres augmenteront… Ils vont augmenter à fois, et puis cette nouvelle souche va frapper. C’est ce que c’est. “

Owens a ajouté qu’il est optimiste quant à la situation de la pandémie et au retour de la musique live dans un proche avenir.

“Écoutez, nous avons été touchés par quelque chose que nous n’avions jamais vu auparavant, et c’était une situation de stress; vous ne savez pas comment le gérer”, a-t-il déclaré. “Mais vous savez quoi? Les chiffres vont monter et descendre, ils vont bouger, et vous faites toujours preuve de bon sens. Je veux dire, je ne vais pas aller à l’épicerie et lécher l’arrière de la tête de quelqu’un. Je ‘ Je vais rester à six pieds d’eux et ne pas être près de quelqu’un qui tousse. C’est juste des trucs de bon sens. Tu fais ce que tu dois faire. Mais je pense que nous y sommes maintenant. Je pense que nous sommes dans une meilleure position où vous vous sentez beaucoup plus en sécurité maintenant. “

Autrefois, Tim s’était engagé à se faire vacciner contre le COVID-19 dès qu’il le pourrait.

Divers sondages ont toujours révélé que les démocrates sont beaucoup plus susceptibles de déclarer avoir été vaccinés que les républicains, et les républicains sont beaucoup plus susceptibles de dire qu’ils ne veulent absolument pas se faire vacciner.

Owens est actuellement dans un nouveau groupe appelé LE PRÊTRE DE KK avec ex-JUDAS PRIEST guitariste KK Downing, avec le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, “Sermons du pécheur”, sortira le 1er octobre via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.



