Tim ‘Ripper’ Owens, ancien chanteur de Judas Priest vacciné, se sent “plutôt en sécurité” de retour en tournée : “Je suis prêt à rocker”

Dans une nouvelle entrevue avec The Metal Voice du Canada, l’ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Éventreur” Owens a parlé de la perspective de reprendre la route après une pause d’un an et demi alors que la pandémie de COVID-19 faisait rage. « Au début, les gens étaient enthousiastes et sont sortis », a-t-il dit (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). “Je pense que c’est un peu différent maintenant. Je suis juste parce qu’on leur dit quelque chose de différent tous les jours de toute façon, que vous le croyiez ou non. Je suis vacciné – tout le monde sait que je suis vacciné – et j’étais tout à fait pour porter des masques. Mais pour retourner au travail, je dois trouver un moyen de le faire.

“Je pense qu’un problème maintenant est qu’il y a beaucoup d’émissions – je veux dire, il y a tellement d’émissions qui se passent que les gens doivent choisir ce à quoi ils vont”, a-t-il poursuivi.

« Si, comme moi, vous êtes vacciné, mais que vous vous souciez tous des personnes qui ne sont pas vaccinées, alors vous ne devriez pas sortir de toute façon ; vous devriez rester à la maison. Parce que je connais probablement sept personnes qui sont vaccinées qui ont l’avaient et deux d’entre eux se sont retrouvés à l’hôpital.

“Je me sens assez en sécurité – je l’ai eu et je suis prêt à basculer; c’est tout mon truc.

“Je pense que les gens ne sortent pas autant, mais s’ils essaient de faire attention, c’est ce que je dis toujours : essayez juste de faire attention”, a déclaré la chanteuse de 53 ans, qui vit à Akron, Ohio, ajoutée. “Vous pouvez vivre votre vie, soyez prudent et faites-le. C’est comme si vous alliez à un spectacle et que vous buviez, appelez un Uber et ne rentre pas en voiture. C’est à peu près la même chose.

“Je pense que les gens sont inquiets. Certaines personnes ne veulent toujours pas sortir. Et vous ne pouvez pas être en désaccord avec eux – s’ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas sortir. C’est un monde effrayant. Mais Je pense que la grande chose avec les concerts, il y a beaucoup de concerts en cours [right now] – Je veux dire, beaucoup.”

Plus tôt dans le mois, Owens a dit qu’il “s’est fait vacciner” et qu’il porte un masque quand il le doit, “juste parce que je veux retourner au travail – je veux faire une tournée. J’ai eu COVID l’année dernière. J’ai eu plus d’effets de la nourriture mexicaine que j’en ai eu en attrapant COVID , mais j’ai le COVID. Je crois qu’il est là. Cela ne me fait pas de mal de porter un masque dans un supermarché. En ce moment, nous voulons juste retrouver une sorte de normalité. “

Owens a poursuivi en disant que “les gens devraient se faire vacciner. Je pense que, surtout si vous êtes plus âgé ou en mauvaise santé ou si vous avez des problèmes sous-jacents, vous devriez vous faire vacciner. Je veux que le monde redevienne normal. Je veux faire une tournée. Je Je veux pouvoir aller au magasin maintenant et trouver quelque chose sur l’étagère. Je veux dire, les étagères sont vides. Je vais à mon épicerie, et elles sont putain de vide, mec. “

Owens est actuellement dans un nouveau groupe appelé LE PRÊTRE DE KK avec ex-JUDAS PRIEST guitariste KK Downing, avec le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, “Sermons du pécheur”, sortira le 1er octobre via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).