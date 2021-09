Tim ‘Ripper’ Owens clarifie ses commentaires sur Fauci et dit que ‘les gens devraient se faire vacciner’

Ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Éventreur” Owens a clarifié ses récents commentaires sur Dr Anthony Fauci changeant à plusieurs reprises ses recommandations COVID-19.

Fauci, Président Joe Bidenconseiller médical en chef de , a reçu des critiques de la part des dirigeants républicains tout au long de la pandémie de coronavirus, certains d’entre eux lui demandant de démissionner pour sa gestion de COVID-19.

Le 3 septembre, Owens, qui « aime » fréquemment les tweets qui amplifient les propos républicains et qui sont désobligeants envers les démocrates, a donné son avis sur le Institut national des allergies et des maladies infectieuses réalisateur en répondant à un titre d’un média conservateur L’incendie À propos Faucile récent commentaire de trois doses du vaccin COVID-19 sont probablement nécessaires pour une protection complète.

Tim a tweeté: “Il change ce qu’il dit encore et encore et encore et encore et encore et encore. Nous découvrons donc que les masques ne fonctionnent pas et que les vaccins ne fonctionnent pas. Alors portez 5 masques et obtenez 5 vaccins. (juste donc vous savez je suis vacciné et je portais un masque, ah oui et j’ai eu le Covid)”.

Le chanteur de 53 ans, qui vit à Akron, Ohio, a expliqué son Fauci commente lors d’une toute nouvelle interview avec Sofa King Cool. Lorsque l’intervieweur a déclaré qu’il était « frustrant » de voir les recommandations officielles changer constamment, Owens dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’est frustrant. Mais si vous dites que ça change tous les jours, ces gens vont dire: ‘Oh, vous êtes anti-science, parce que vous dites que ça change.’ Et c’est comme, non, ça change juste tous les jours. Je veux dire, je comprends pourquoi ça change tous les jours : nous avons affaire à quelque chose dont nous ne savons pas à quoi nous avons affaire.

Il a poursuivi: “Ma petite amie est ambulancière et mon bon ami est médecin. Je comprends tout ce qui se passe. Mais ces mêmes personnes qui se fâchent contre les gens [for pointing out the fact that recommendations are constantly changing]… Si vous alliez à [an auto mechanic] et ils ont fait réparer ta voiture, et ils ont dit : “Ça va être 95 dollars”, puis ils t’ont appelé et ont dit : “Ça va être 150” et tu t’es dit “D’accord”. Et puis vous l’avez ramassé et ils ont dit : ‘C’est deux mille dollars que vous me devez.’ Et tu te dis, ‘Quoi ?’ Et ils disent : “Eh bien, nous avons trouvé des choses en cours de route qui ont changé, et maintenant c’est deux mille.” Est-ce que ces gens seraient du genre ‘D’accord, je comprends. Vous êtes mécanicien et les choses changent’? Non, ils seraient énervés parce que ça change.

“Je pense que c’est la façon dont on nous dit”, Tim expliqué. “On nous dit que cela fonctionnera et puis ce n’est pas le cas. Mais au lieu de dire:” Cela pourrait fonctionner. ” C’est le problème. Il n’y avait pas de réponse : « Les vaccins pourraient fonctionner. Non. Quand vous avez reçu un vaccin à l’origine, c’était à cent pour cent cela allait tout éclaircir. Je pense que c’est la façon dont c’est formulé [that is the problem].

“Je comprends que les choses changent” Owens répété. “Je me suis fait vacciner et je porte des masques quand je dois le faire, juste parce que je veux retourner au travail – je veux faire une tournée. J’ai eu COVID l’année dernière. J’ai eu plus d’effets de la nourriture mexicaine que de COVID, mais j’ai eu COVID . Je crois que c’est là. Ça ne me fait pas de mal de porter un masque dans un supermarché. Mais c’est juste que les choses changent et c’est ce qu’on nous dit. C’est fou ce qu’on dit. Donc personne ne sait ce qui se passe. Je veux retrouver une sorte de normalité. Parce que nous ne voyons pas de masques portés quand c’est bien de faire des émeutes, de piller et de protester ou d’aller à des fêtes d’anniversaire ou d’aller à un NBA jeu ou un NFL match ou un match de football universitaire. Bien sûr, je suppose que les matchs de football universitaire, ce n’est pas bien ; maintenant, tout d’un coup, ils sont en colère contre ça. Nous ne savons pas quelles sont les règles — quand les concerts vont bien, quand les concerts ne vont pas.

“Écoutez, je suis, comme je l’ai dit, vacciné et je me considère comme un super-épandeur. Parce que nous, les vaccinés, courons dans la ville, du genre ‘Ouais, nous sommes vaccinés’, répandant la merde partout. Alors, c’est, comme, ‘Regardez-moi y aller. Je suis le roi.’ J’ai probablement tué plus de gens la semaine dernière que Charles Manson fait.

“Écoutez, je peux dire tout cela parce que je suis vacciné, je porte un masque et je crois aux trucs COVID. Mais je ne suis pas non plus stupide de dire que les gens vaccinés répandent cette merde partout.”

Owens a poursuivi en disant que “les gens devraient se faire vacciner. Je pense que, surtout si vous êtes plus âgé ou en mauvaise santé ou si vous avez des problèmes sous-jacents, vous devriez vous faire vacciner. Je veux que le monde redevienne normal. Je veux faire une tournée. Je Je veux pouvoir aller au magasin maintenant et trouver quelque chose sur l’étagère Je veux dire, les étagères sont vides Je vais à mon épicerie, et elles sont putain de vide, mec.

“C’est drôle parce que vous pouvez toujours être pro-vaccin, croire au COVID, pro-masque, mais si vous dites Fauci change d’avis, vous recevez des menaces de mort. C’est ainsi que le monde est maintenant. « Oh, vous êtes anti-science. » Non. Je comprends pourquoi il change d’avis, mais le connard change d’avis. Je veux dire, un masque, deux masques, trois masques, huit… Je veux dire, qu’avons-nous maintenant ? Dix vaccins pour que ça marche ? Je comprends pourquoi – nous ne savons pas à quoi nous avons affaire. Dans dix ans, on apprendra encore à quoi on a affaire. Bientôt, il va falloir qu’on sorte un gyrophare de nos trous du cul pour dire qu’on a été vaccinés et [provide] des échantillons de sang pour aller chercher un Big Mac.”

Tim a souligné qu’il ne s’oppose pas aux mandats locaux. “Je dis que nous faisons tout ce que nous pouvons maintenant pour arranger les choses”, a-t-il déclaré. “Mais je pense que tout le monde est tellement confus. Quand le médecin dit aux gens que les masques ne fonctionnent pas, puis, un mois plus tard, il dit que tout le monde porte un masque. Je veux dire, ce sont les problèmes que nous avons.

“Il ne s’agit pas de politique”, a-t-il poursuivi. “Et c’est l’autre chose : si vous n’aimez pas Fauci, cela signifie que vous êtes républicain. Si vous portez un masque et croyez aux vaccins, cela signifie que vous êtes un démocrate. J’ai tout foutu en l’air, parce que je porte un masque et que je me suis fait vacciner et je n’aime pas Fauci.

“Encore une fois, comme je vous l’ai dit, je comprends pourquoi il change d’avis. C’est la science. Nous ne le comprenons pas. Tout le monde est d’accord avec ça… Je comprends. C’est la science. Je comprends pourquoi il change les choses. Ne sortez pas et dites à tout le monde : « Les masques ne fonctionnent pas et vous n’êtes pas obligé de porter un masque ». Soyez un peu plus honnête, je pense que c’est le problème. C’est pourquoi tout le monde est confus. “

Avec la souche originale du virus, le Pfizer et Moderna les vaccins étaient efficaces d’environ 90 % à 95 % dans la prévention de la maladie symptomatique. En raison de la variante delta, ce taux d’efficacité est tombé à 66%. Pourtant, le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC) estime que les personnes non vaccinées sont près de cinq fois plus susceptibles de contracter le COVID symptomatique par rapport à une personne entièrement vaccinée.

Les personnes entièrement vaccinées sont 29 fois moins susceptibles d’être hospitalisées à cause du virus que celles non vaccinées, selon une étude publiée par le CDC cette semaine.

La recherche montre que les personnes entièrement vaccinées présentent des symptômes plus légers et sont deux fois moins susceptibles de développer plusieurs symptômes au cours de la première semaine de maladie que les personnes non vaccinées.

Owens est actuellement dans un nouveau groupe appelé LE PRÊTRE DE KK avec ex-JUDAS PRIEST guitariste KK Downing, avec le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, “Sermons du pécheur”, sortira le 1er octobre via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.