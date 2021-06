Tim ‘Ripper’ Owens défend le prêtre de Kk contre la critique ‘sonore’ de Judas Priest

Ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Éventreur” Owens a parlé au Glam Metalcast des années 80 à propos de “Sermons du pécheur”, le premier album à venir de LE PRÊTRE DE KK, son nouveau groupe avec ex-JUDAS PRIEST guitariste KK Downing, avec le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE). Concernant la direction musicale globale du disque, Owens dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je pense que les gens ont eu, dès le départ, avec [the recently released first single] ‘Hellfire Thunderbolt’, je pense qu’ils en ont eu un avant-goût, ce qui vous attend. L’album a vraiment un peu de tout. Il a l’agressivité ; tu l’entends avec “Le feu de l’enfer”. Même au-delà de cela, avec quelques pistes, dès la sortie de la porte, il a cela. Mais il a aussi le métal classique – il a le classique KK sentez-vous continuer avec ça aussi. Donc, il y a les chansons à chanter, les grandes chansons live, les chansons épiques – il y a un peu de tout. Le prochain hors de la porte, avec “Sermons du pécheur”, c’est une chanson très fausset et aiguë – beaucoup de ces trucs se passent. Et puis le reste de l’album se mélange très bien.”

Tim a également répondu aux critiques de certains fans qui ” Coup de foudre infernal “ emprunte un peu trop à Owens‘le sable Abattrel’ancien groupe.

“C’est drôle, car, évidemment, les gens se plaignent de tout, ce qui, je suppose, est la façon dont le cookie s’effondre de nos jours”, a-t-il déclaré. “Mais je pense que c’est l’une des choses les plus stupides que j’entende des gens, qui s’énervent contre ça, dire que, comme ‘Wow, ça sonne un peu comme JUDAS…’ Bien, KK Downing a écrit JUDAS PRIEST chansons depuis les années 1970, écriture JUDAS PRIEST chansons et seulement JUDAS PRIEST chansons depuis lors, donc je pense que vous pouvez peut-être aussi dire que ça sonne comme KK Downing, parce que c’est comme ça qu’il écrit. Et je pense que c’est une chose fantastique qu’il n’ait pas essayé de repartir et d’inventer la roue. C’est le son qui KK possède; il a écrit JUDAS PRIEST Chansons. Et c’est fantastique. Il a ce son classique. Et pas besoin de s’éloigner de ça.”

Selon Tim, “Sermons du pécheur” rappelle Abattredes efforts passés mais ne semble pas être une copie de l’un des PRÊTREalbums classiques de.

“Le truc, c’est que ça ne sonne définitivement pas comme un seul disque, comme Ken est juste allé faire ce son comme ça, ” Owens expliqué. “Je pense qu’il a juste écrit des chansons. Et pendant qu’il écrit des chansons, j’entends des morceaux et de petites parties de guitare qui me rappellent un peu [JUDAS PRIEST‘s debut album, 1974’s] “Rocka Rolla”. Certains des sons de guitare et certains de ces petits leads, quand c’est une partie douce, et la fin de [album closer] “Le retour de la sentinelle” me rappelle juste d’y retourner. Donc, pour moi, je pense qu’il y a un peu de tout. je peux vraiment le dire KK ne forçait pas quelque chose, qu’il écrivait juste de la musique. Il s’est assis et a écrit des chansons. Et il n’avait à plaire à personne, à écrire un certain style ; il devait juste se faire plaisir pour écrire des trucs. Et je pense que c’est ce qui est si cool à ce sujet. Je pense que cela ressemble vraiment à pas un seul disque du tout.”

“Sermons du pécheur” sortira le 20 août via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.

Abattre passé quatre mois à écrire et enregistrer “Sermons du pécheur” et, avec de nouvelles idées, il a même ressuscité quelques riffs archivés des années 80. Après s’être associé à Groupe de musique Explorer1, l’album devait initialement sortir il y a un an, mais avec la pandémie de COVID-19 limitant les plans de sortie et de tournée de chacun, Abattre s’est retiré et a passé deux mois de plus à peaufiner l’album comme il le voulait.

LE PRÊTRE DE KK jouera des spectacles sélectionnés pour marquer le 50e anniversaire de PRÊTRE et Abattrecarrière en tant que membre fondateur. LE PRÊTRE DE KKla setlist de se composera de PRÊTRE classiques et nouvelles chansons.

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 et a enregistré deux albums studio avec le groupe — les années 1997 “Jugulateur” et 2001 “Démolition” – avant que PRÊTRE réuni avec Rob Halford en 2003.

Abattre la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu d’allégations de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité des performances. Il a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

En 2019, Abattre a dit qu’il avait contacté JUDAS PRIEST de participer à la prochaine tournée du 50e anniversaire du groupe, mais que leur réponse était qu’ils n’étaient pas intéressés à l’inclure dans les célébrations.

En 2018, Abattre a révélé qu’il avait envoyé deux lettres de démission à ses camarades de groupe lorsqu’il avait décidé de démissionner JUDAS PRIEST. Le premier a été décrit comme “une note de sortie gracieuse, impliquant une retraite en douceur de la musique”, tandis que le second était “plus en colère, exposant toutes ses frustrations avec des parties spécifiques”.

Abattre a déclaré plus tard qu’il pensait que la deuxième lettre était “une raison principale” pour laquelle il n’avait pas été invité à rejoindre PRÊTRE après Glenn Tiptonla décision de se retirer de la tournée.