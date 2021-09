Tim ‘Ripper’ Owens défend les paroles de ‘Cheesy’ de Kk’s Priest : ‘Cheese Got Me Nominé moi pour un Grammy’

Dans une nouvelle interview avec Couch Riffs, l’ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Éventreur” Owens a discuté du facteur “cheesiness” qui est présent dans une grande partie du contenu lyrique du heavy metal, y compris dans son nouveau groupe LE PRÊTRE DE KK dans lequel il est rejoint par d’autres ex-PRÊTRE membre KK Downing.

“Parfois, je me dis ‘Ah, mon Dieu. Je dois chanter ça’ ou ‘Je dois faire ça.’ Mais vous devez y ajouter parce que vous avez toujours ces gens et nous écoutons toujours ce genre de choses et nous le faisons toujours », a-t-il expliqué (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “JUDAS PRIEST, vous regardez ce groupe, et tout le monde dans le groupe n’a pas 70 ans maintenant, mais il y a des hommes adultes de 70 ans et plus là-bas dans ces tenues en cuir. Et certaines personnes disent, ‘Oh mon Dieu.’ Bon, mais c’est JUDAS PRIEST.

“Vous savez quoi, cependant? Le fromage, ça ne me dérange pas parce que le fromage m’a fait nommer pour un Grammy et paie mes factures”, a-t-il poursuivi. “Mais ce n’est pas un mauvais fromage. Je veux dire, toute la musique l’est. Vous regardez la musique rap, et à quel point c’est ringard, à leur manière, où ils jettent de l’argent et ils portent ces tenues.

“Ce que j’ai dit sur le heavy metal, ce qui est cool, on peut écrire sur n’importe quoi. Parfois, c’est ringard.

“La chose la plus étrange est que nous avons été attaqués pour KK [PRIEST] truc: ‘[The song] « Frères de la route », c’est ringard. C’est tellement ringard. Cliché, paroles terribles.’ Je suis, comme, comment est-ce que c’est des paroles terribles? Il s’agit de frères sur la route qui se balancent.

“J’écris beaucoup de chansons de la ‘vie normale’ – j’écris [about] ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans la vie de quelqu’un. J’ai tendance à pencher davantage vers cela. Mais ensuite, je mettrai toujours des chansons sur un vampire, un zombie ou un extraterrestre.

“Écoutez, écrire sur les donjons et les dragons est ringard pour moi; écrire sur les frères de la route n’est pas ringard.” Tim ajoutée. “Mais tout le monde le regarde différemment, et c’est un peu ça. Mais je regarde tous ces genres musicaux, et il y a du fromage dans tout ça. C’est juste ce que c’est.

“Écoute, j’enregistre beaucoup de chansons maintenant. Quand COVID a frappé, c’est comme ça que je gagnais ma vie. J’ai eu vraiment de la chance. Tout d’un coup, j’ai commencé à enregistrer des chansons pour des gens du monde entier tous les jours dans mon studio à la maison, et certains d’entre eux ne peuvent pas être plus ringards. Je veux dire, certains d’entre eux sont tout aussi ringards qu’ils viennent. Certains d’entre eux parlent de sexe et de prendre les femmes. Et je suis, comme, ‘Oh mon Dieu J’ai 54 ans et je parle de ramener une fille chez moi dans ma chambre, et nous allons le faire. Je me dis ‘Oh…’ Je me souviens être allé voir ma petite amie et lui dire ‘Regarde ces paroles.’ Mais je me dis ‘Eh bien, ils vont me payer pour le faire, alors je vais le faire.'”

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 après avoir été découvert lorsque le batteur du groupe, Scott Travis, a reçu une cassette vidéo de lui en train de jouer avec le PRÊTRE acte de couverture ACIER BRITANNIQUE. JUDAS PRIEST à l’époque cherchait un remplaçant pour Rob Halford. Il a enregistré deux albums studio avec le groupe – 1997 “Jugulateur” et 2001 “Démolition” – avant PRÊTRE réuni avec Halford en 2003.

LE PRÊTRE DE KK comprend également le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, “Sermons du pécheur”, sortira le 1er octobre via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.