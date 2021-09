Tim ‘Ripper’ Owens dit que ce serait ‘génial’ si le prêtre de Kk faisait une tournée avec Judas Priest

Tim “Éventreur” Owens dit qu’il n’y a pas de concurrence entre son ancien groupe JUDAS PRIEST et son nouveau groupe LE PRÊTRE DE KK, dans laquelle il est rejoint par un autre ex-JUDAS PRIEST membre, guitariste Kenneth “KK” Downing. “Je ne pense pas que nous le regardons [like that]”, a-t-il déclaré à The Rock Experience With Mike Brunn dans une nouvelle interview (telle que transcrite par BLABBERMOUTH.NET). “Il y en a un JUDAS PRIEST. Ils sont JUDAS PRIEST. Si [K.K. and I] voulu prendre cet angle, nous aurions appelé [our new band] LE PRÊTRE DE JUDAS DE KK. Mais je pense que les fans sont heureux parce qu’ils savent qu’ils ont deux choses qui sont de la même veine, et ils ont KK arrière. Je ne suis allé nulle part – j’ai mis de la musique comme un fou – mais ils ont Ken et je me remets ensemble. Il n’y a donc pas de concurrence. Je veux dire, à quel point ce serait génial si nous faisions des concerts avec eux ? Je m’en fiche. Je ne le fais vraiment pas. J’aime les gars dans PRÊTRE. Rob‘s [Halford, PRIEST singer] mon idole. Et Richie [Faulkner, PRIEST guitarist] et je suis amis. Mais ce n’est pas une compétition. Nous n’essayons pas d’en faire une compétition ou une autre JUDAS PRIEST. C’est pourquoi nous avons d’abord sorti un album ; c’était la différence. Si nous essayions d’y arriver, nous commencerions tout de suite à tourner, à faire le back-catalogue.”

Demandé si LE PRÊTRE DE KK est vraiment ouvert aux tournées avec JUDAS PRIEST, Tim a déclaré: “Je suis ouvert à tout. Je n’ai jamais brûlé de ponts. D’après les sons, ça n’arrivera jamais. Parce que ça ne m’est jamais arrivé. J’ai essayé d’obtenir AU-DELÀ DE LA PEUR soutenir JUDAS PRIEST en tournée. Wendy Dio était mon manager, et ils étaient, comme, ‘Absolument pas. Vous ne nous soutiendrez pas. Mais nous sommes tous amis. Je veux dire, je parle pour moi – je ne parle pas pour Ken. Mais, ouais, écoutez, je le regarde toujours comme combien les fans aimeraient des trucs. Est-ce que ce serait cool si ça arrivait ?”

LE PRÊTRE DE KK comprend également le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, “Sermons du pécheur”, sortira le 1er octobre via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.



