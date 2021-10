Tim ‘Ripper’ Owens dit que ‘Firepower’ était ‘un excellent disque’ même si ‘la musique n’était pas normale Judas Priest’

Dans une nouvelle interview avec Dr Musique, ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim « Éventreur » Owens a été invité à donner son avis sur le dernier album du groupe, l’effort acclamé par la critique de 2018 « Puissance de feu ». Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je l’ai entendu. Je l’ai acheté le iTunes le jour où il est sorti… j’ai trouvé ça rafraîchissant. J’ai pensé que c’était un excellent disque. C’était différent. C’était bien qu’ils aient fait venir des producteurs différents et À M de retour », a-t-il déclaré, faisant référence au producteur Tom Allom, l’homme derrière le conseil pour tous PRÊTREde 1979 à 1988, y compris des classiques stellaires tels que « Libéré à l’Est », « Acier britannique », « Crier à la vengeance » et « Les défenseurs de la foi ».

« La musique n’était pas normale JUDAS PRIEST tome, » Tim a continué. « On pourrait dire qu’il a été écrit par d’autres personnes, pas le classique [PRIEST songwriting team]. [Guitarists] Glenn [Tipton] et Ken [K.K. Downing are] plus là. Mais cela n’en a pas fait un excellent disque. Et [singer] Rob [Halford] semblait incroyable. C’est donc un excellent disque.

« Rob ça a l’air fantastique maintenant », Owens ajoutée. « C’est drôle parce que les chanteurs traversent des périodes où nous ne sonnons pas aussi bien ; je pense que je suis en train de vivre ma période en ce moment. Rob a traversé une période où il ne sonnait peut-être pas aussi bien il y a des années et des années, et les gens en parlaient. Et maintenant, il est revenu à nouveau plein – il est plein de force, donc c’est cool à écouter. »

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 et a enregistré deux albums studio avec le groupe — les années 1997 « Jugulateur » et 2001 « Démolition » – avant PRÊTRE réuni avec Halford en 2003.

Dans une interview de 2014 avec Roche d’ber, Owens dit que « Jugulateur » « Probablement [would] a été [hailed as] un chef d’oeuvre si Halfordle nom y figurait. Trois ans plus tôt, il avait dit au Examinateur de musique de métal de San Antonio cette « Jugulateur » était « mieux » que « Nostradamus », le 2008 PRÊTRE album concept à double disque basé sur le mystérieux et mondialement connu prophète français du XVIe siècle Nostradamus.

En 2005, peu après la sortie de PRÊTREle premier post-Owens album, « Ange de la rétribution », Tim Raconté BLABBERMOUTH.NET à propos de l’effort : « Je pense que c’est un très bon CD avec de bons moments de métal dessus. Il y a des moments sur le CD que je n’aime pas, mais c’est avec chaque CD que vous obtenez, donc je ne vais même pas nommez-les (numéro 4 – OOPS!). Les tambours ne sont pas ‘Anti douleur’ mais ils sont bons. Dans l’ensemble, je pense que c’est un bon CD hard rock. Je le mettrais là-haut avec ‘Ram il vers le bas’. »

Owens est actuellement dans un nouveau groupe appelé LE PRÊTRE DE KK avec ex-JUDAS PRIEST guitariste KK Downing, avec le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, « Sermons du pécheur », est sorti le 1er octobre via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.



