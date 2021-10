Tim « Ripper » Owens dit que Jon Schaffer « paiera le prix pour toujours » pour son rôle dans l’émeute du Capitole américain

Ancien TERRE GELÉE chanteur Tim “Éventreur” Owens dit ça Jon Schaffer « paiera le prix pour toujours » pour son rôle dans l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

Owens, qui a rejoint TERRE GELÉE en 2003 et est resté dans le groupe pendant quatre ans avant d’être licencié en décembre 2007, a abordé son temps avec le groupe dans une nouvelle interview avec Jeff Gaudiosi de MisplacedStraws.com.

On lui a demandé s’il avait eu des contacts avec Schaffer dans les mois qui ont suivi la TERRE GELÉE chef a été arrêté pour avoir participé à l’émeute du Capitole, Owens a dit : “Je n’ai pas eu de contact [with him] avant [he was arrested]. C’est drôle, tout le monde sort du bois et dit : ‘Timc’est juste comme Jon,’ et bla bla bla. C’est genre, écoute, il m’a viré du groupe cinq jours avant Noël. Je ne déteste pas le gars, mais ce n’est pas comme si nous avions parlé [in the years that followed]. Jon foiré et il en paiera le prix.

“Tout le monde connaît ma croyance sur les émeutes qui se déroulent toujours à Portland et dans toute l’Amérique tout le temps que tout le monde semble encore penser qu’elles vont bien”, Owens, qui « aime » fréquemment les tweets qui amplifient les points de discussion républicains et qui sont désobligeants envers les démocrates, a poursuivi, faisant apparemment référence au récit propulsé par Fox News selon lequel le centre-ville de Portland est en feu permanent. “Chaque fois que vous enfreignez la loi et que vous vous émeutez ou que vous manifestez de manière non pacifique, c’est mal. Peu m’importe qui vous êtes et ce que vous êtes, c’est mal.

“C’est drôle comment nous parlons toujours du 6 janvier tout le temps, mais nous ne parlons pas de tout ce qui se passe toujours en Amérique sans arrêt”, Tim a continué. « Portland est une putain d’épave de train ; ils ont pris le contrôle des pâtés de maisons et nous agissons comme si tout allait bien. Tout va mal. Et Jon avait tort, comme tout le monde. Il a tout aussi tort que les gens qui brûlent les magasins maman-et-pop à Baltimore. Ils les mettent tous dans la même catégorie. Si vous enfreignez la loi, vous enfreignez la loi. C’est ce que je regarde. Quand quelqu’un défend un camp, je pense qu’il enfreint la loi.

“Ecoutez, Jon aurait pu rester dehors et protester autant qu’il le voulait”, Owens ajoutée. “C’est bien. Restez dehors et protestez autant que vous voulez. Une fois que vous êtes rentré à l’intérieur et une fois que vous avez fait des choses, vous avez enfreint la loi. Et c’est comme ça. Et Jon a fait quelque chose de mal, et il en paiera le prix pour toujours. Mais quand même, tu sais quoi ? Les gens achètent toujours ses disques, donc il aura toujours sa grande maison et ses voitures. Ça va être un peu différent.”

Owens discuté précédemment Schaffer‘s dans l’émeute du Capitole quelques jours après l’insurrection. Interrogé par un fan sur Instagram ce que c’était que “travailler avec un terroriste”, Owens a dit: “fou ce qu’il a fait n’était pas si. Tout ce que je peux dire, c’est wow. Vous voyez, nous n’avons jamais parlé de politique pendant que j’étais dans TERRE GELÉE parce qu’à ce moment-là, nous étions sur des côtés totalement opposés. MDR. Mais je dois dire que cela aurait pu être bien pire pour moi, j’aurais pu être dans un groupe avec Sébastien Bach“.

Lorsque le fan a exprimé son incrédulité sur le fait que Owens et Schaffer jamais parlé de politique, d’autant plus que Timle premier album de TERRE GELÉE, “Le glorieux fardeau”, était un album concept explorant divers moments de l’histoire militaire, l’ex-JUDAS PRIEST le leader a répondu: “Oui, c’était plus de l’histoire et j’ai en fait beaucoup appris. tiré de toute façon donc ça n’avait pas d’importance. Haha”.

Dans une interview de 2012 avec l’Australie Fort, Owens dit que son départ de TERRE GELÉE n’a pas été exécuté correctement. “Cela a été mal géré, je pense, la situation”, a-t-il déclaré. “Cela aurait pu être bien géré et tout le monde aurait pu avoir l’air bien dans la situation. Mais ça a été mal géré, je pense… J’ai commencé à être blâmé quand les choses n’étaient pas les mêmes. Ou les choses n’étaient pas ce que Jon pensaient qu’ils pourraient l’être. Et puis, bien sûr, tout est tombé sur moi. Aucun blâme n’est jamais tombé sur Jon. Je suis d’accord avec ça, mais ce qui est drôle, c’est que rien n’a vraiment changé quand je suis parti de toute façon. Je lis des chiffres et je parle aux agents, et les foules sont les mêmes ou plus petites maintenant. Je pense que c’était aussi moi qui errais un peu, sachant que TERRE GELÉE était un peu comme un projet solo. C’est vraiment Schafferdu groupe, et je le savais. Et j’ai commencé à avoir le mien : j’ai commencé à faire AU-DELÀ DE LA PEUR, et en poussant AU-DELÀ DE LA PEUR alors que j’aurais probablement dû parler de TERRE GELÉE. je pense Jon en a lu beaucoup et il y a lu que mon cœur et mon âme n’y étaient pas TERRE GELÉE.”

Schaffer discuté Owensla sortie de TERRE GELÉE dans une interview de 2008 avec Exilés de métal. A l’époque, il avait déclaré : “Tim C’était super de travailler avec en studio, et du point de vue du live, il était génial en tant que chanteur incroyable, mais il ne croyait pas vraiment en ce groupe. C’était un travail pour lui, et TERRE GELÉE ce n’est pas à propos de ça… Il était plus intéressé à faire son truc en solo – c’était là où sa tête était – et cela devenait de plus en plus évident. Ce groupe était un moyen pour lui.”

En avril, Schaffer a plaidé coupable pour son rôle dans l’émeute du Capitole. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Jon conclu un accord de coopération avec le gouvernement.

Suite aux premiers rapports qui Schaffer était impliqué dans l’émeute, son TERRE GELÉE les membres du groupe ont pris leurs distances par rapport à ses actions. Chanteur Bloc Stu et bassiste Luc Appleton ont ensuite publié des déclarations distinctes sur les réseaux sociaux annonçant leur démission. GARDIEN AVEUGLE leader Hansi Kursch quitte aussi DEMONS & SORCIERS, son projet de longue date avec Schaffer. Les allégations ont également apparemment affecté Schafferla relation de avec son label de longue date Siècle des médias, qui avait sorti des albums des deux TERRE GELÉE et DEMONS & SORCIERS. A la mi-janvier, le Siècle des médias la page de la liste des artistes ne répertoriait aucun des groupes.

Même si Schaffer a d’abord été inculpé de six crimes, notamment d’avoir commis un acte de violence physique et d’avoir visé la police avec un spray anti-ours, il n’a plaidé coupable que de deux chefs d’accusation : obstruction à une procédure officielle du Congrès ; et intrusion sur des terrains restreints du Capitole alors qu’il est armé d’une arme mortelle ou dangereuse. Le premier chef d’accusation est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, tandis que le second est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison.

Selon CNN, procureurs et SchafferLes avocats de s’étaient mis d’accord pour recommander qu’il écope de trois ans et demi à quatre ans et demi de prison, en fonction de la fructueuse collaboration avec le gouvernement.

Le gouvernement a accepté de ne pas s’opposer Schafferla libération de pendant la phase de détermination de la peine.

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Schaffer accepté de coopérer avec les enquêteurs et éventuellement de témoigner dans des affaires pénales connexes, selon CNN. En échange de Schaffer, le ministère de la Justice pourrait ensuite exhorter le juge à faire preuve de clémence lors de sa condamnation.

Dans le cadre de l’accord, le ministère de la Justice a proposé de parrainer Schaffer pour le programme de protection des témoins.