Tim ‘Ripper’ Owens dit que Judas Priest a refusé la tournée avec Iron Maiden alors qu’il était dans le groupe

Lors d’une récente apparition sur le « Qui est votre groupe ? » podcast, ancien JUDAS PRIEST chanteuse Tim « Éventreur » Owens On lui a demandé combien de temps il lui avait fallu, après avoir rejoint les légendaires légendes britanniques du heavy metal, pour se sentir suffisamment à l’aise pour exprimer son opinion lorsqu’il n’était pas d’accord avec la façon dont ils procédaient à certaines choses. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Eh bien, je veux dire, je ne sais pas si je ferais jamais vraiment ça, juste parce que c’était JUDAS PRIEST. Ces gars-là le font depuis si longtemps. Je leur ai toujours donné le respect de qui ils étaient. Qui suis-je pour leur dire [what to do] a l’heure?

« C’était une chose vraiment drôle. Quand nous avons commencé à répéter… Nous répétions… C’est hilarant. Je me souviens Glenn [Tipton, guitar] et Ken [K.K. Downing, guitar], ils diraient, ‘Hé, Tim, est-ce correct?’ Parce qu’ils n’avaient pas joué de chansons depuis si longtemps qu’ils savaient que je les connaissais probablement. Ils diraient : « Est-ce que cette partie est correcte ? Faisons-nous cela correctement ? » C’était vraiment amusant.

« Mais j’ai suivi le courant… Je sais que j’ai discuté avec eux de ce que je devrais porter et des trucs vers la toute fin », se souvient-il. « Bien sûr, j’ai été licencié juste après ça. Mais je leur disais : ‘Je ne sais pas si je veux porter cette veste. Ce n’est pas mon truc. Je dois être moi.’ Mais ils m’ont si bien traité, tout semblait naturel. Donc, si je devais vraiment dire quelque chose, je pourrais le dire sans avoir l’impression de marcher sur les pieds. laissez ces gars décider. Je veux dire, ils sont venus ici pour une raison. Je me suis assis et j’ai appris d’eux – disons-le de cette façon. Je me suis assis, et ce qu’ils ont fait, si je pensais que c’était bien ou mal… S’ils ont fait quelque chose que je pensais être faux, j’apprendrais… Je ne sais pas si c’était la bonne décision. Ozzfest. Refuser les tournées avec [IRON] JEUNE FILLE. Juste de petites choses à l’époque, je pensais que cela aurait pu être de mauvais coups. Mais 99,9% des choses que j’ai apprises d’eux étaient bonnes et positives et m’ont aidé dans ma carrière. »

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 et a enregistré deux albums studio avec le groupe — les années 1997 « Jugulateur » et 2001 « Démolition » – avant de PRÊTRE réuni avec Rob Halford en 2003.

Il y a deux ans et demi, Halford a dit qu’il aimerait voir PRÊTRE unir nos forces avec JEUNE FILLE pour une visite. « Je pense que les deux groupes chercheraient à le faire », a-t-il déclaré Conséquence du son. « C’est une question de timing pour faire une telle chose. Nous sommes de bons amis. »

Il a ajouté : « Quand on parle de rivalité, de rivalité saine, c’est comme le Cardinals de l’Arizona et le Raiders ou la Soleils Phénix et Guerriers de l’État d’or. C’est ce genre de rivalité, une bonne rivalité. C’est une rivalité amusante. Mais je pense que les deux groupes se sont admirés tout au long des années metal, et ce serait un événement spectaculaire — PRÊTRE et IRON MAIDEN ensemble. »

En 2018, abattre Raconté SiriusXM‘s Eddie Trunk que la rivalité controversée entre PRÊTRE et IRON MAIDEN développé lorsque les deux groupes ont tourné ensemble au début des années 1980. « Nous venions de terminer le « Acier britannique » enregistrer en Angleterre, et nous partions en tournée [in early 1980 with IRON MAIDEN] », se souvient-il. » Et puis la prochaine chose que je sais, j’ai lu dans un papier à musique que [IRON MAIDEN said] quelque chose comme, ‘Ouais, nous allons faire sauter les conneries PRÊTRE,’ ou quelque chose comme ça. Et j’ai dit ‘Qu’est-ce que c’est que cette merde ?’ Nous étions toujours dans le studio d’enregistrement, à ranger les derniers mixages ou quelque chose du genre. Et j’ai dit : « Eh bien, qui sont ces gars ? » Pourquoi devrions-nous avoir [them] en tournée s’ils vont créer ce type d’ambiance avant même que nous les ayons rencontrés, sans parler de faire un concert ensemble ?’ J’ai dit : « Débarrassons-nous d’eux et obtenons quelqu’un qui apprécie vraiment le concert », dont il y aurait eu énormément de groupes. Mais de toute façon, tout le monde m’a convaincu d’y aller, et j’ai dit : « Eh bien, très bien », étant évidemment démocratique. Et la prochaine chose que je sais, nous étions aux répétitions dans un théâtre à Londres quelque part, et ce groupe de gars est entré et s’est juste assis devant moi. Et j’ai dit à mon technicien guitare : « Qui sont ces mecs là-bas ? [Laughs] Et il a dit : ‘Oh, c’est le groupe de soutien.’ Et j’ai dit : ‘Eh bien, qui diable les a invités à notre répétition ?’ Je pensais à ce que je lisais dans les journaux. Et j’ai dit : ‘Eh bien, va leur dire qu’ils n’ont pas été invités et qu’ils doivent partir.’ Je n’ai pas vu d’invitation ; personne ne m’a dit qu’ils entraient – quand vous essayez d’élaborer des chansons et ceci et cela et l’autre. C’est donc ce qui s’est passé. »

abattre a continué : « De toute façon, nous sommes allés en tournée [together], et puis-je juste dire qu’ils n’ont pas fait sauter les conneries JUDAS PRIEST – nous étions assez bien établis à l’époque, et ces gars montaient dans les rangs. Alors c’est arrivé. Mais ce n’était pas une bonne ambiance sur la tournée, et ce n’est pas quelque chose que j’aime qu’il se passe – ça ne devrait pas être comme ça. Et la prochaine chose que je sais, quelqu’un [said], ‘Oh, IRON MAIDEN s’ouvre pour vous lors de sa première tournée aux États-Unis [in 1981].’ Et je suis allé, ‘Oh, non! Pas encore. Pouvons-nous simplement ne pas avoir ces gars sur [the tour]?’ Mais ils sont venus en tournée [anyway], et ils ont créé des bouleversements, c’est ce qu’ils ont fait, pour différentes raisons et cela a conduit à une confrontation et c’est devenu un peu moche. Je ne sais pas comment tout cela s’est passé, mais j’ai rencontré [former IRON MAIDEN singer] Paul Di’Anno tant d’années plus tard, vers 1995, et il a dit : « Hé, KK, nous sommes désolés pour cette citation dans le journal.’ Et c’est tout ce dont vous avez besoin.

« Mais, de toute façon, comme je l’ai dit, il n’y a que de l’eau sous le pont, » KK ajoutée. « Ces gars-là étaient jeunes, gravissaient les échelons, un peu délinquants, mais au moins ils avaient des couilles, ils s’entendaient bien, ils savaient ce qu’ils voulaient faire.

Dans son autobiographie, Di’Anno a affirmé qu’il était la principale raison pour laquelle les anciens sentiments de rivalité existaient entre JEUNE FILLE et PRÊTRE au début des années 1980 — quelque chose qui abattre plus tard nié. « Paul s’est personnellement excusé auprès de moi – quel beau geste », KK Raconté dur comme le roc magazine dans une interview en 2003. « Mais il n’était pas la principale raison de la rivalité. Au moment de « Acier britannique », PRÊTRE était le plus gros groupe et JEUNE FILLE était l’acte de soutien. Ils disaient qu’ils [would] nous faire sauter de la scène sans problème — eh bien, je trouvais que leur comportement n’était pas très gentil. J’aurais adoré les renvoyer chez eux pour emmener un autre groupe avec nous, [one] qui aurait apprécié la chance. Mais on nous a dit de ne pas le faire car il aurait semblé que nous étions effrayés par eux. Alors on a continué… mais ils étaient très arrogants. Et je me souviens de la répétition principale avant la tournée quand il y avait quelques gars qui traînaient dans la salle qui ne disaient pas un mot et regardaient tout ce que nous faisions – chaque pas que nous faisions et chaque mouvement des lumières de la scène. Je n’étais pas très content et j’ai demandé au technicien de guitare de dire aux gars de quitter l’endroit. Ne vous méprenez pas : je ne suis pas trop doué pour ne pas jouer devant le groupe de soutien – mais ils auraient pu demander, au moins, s’il était acceptable d’assister à la répétition. Nous sommes partis en tournée et ils ne nous ont pas fait sauter de scène, bien sûr. J’ai regardé pas mal de JEUNE FILLE spectacles, mais la réaction du public n’a pas été très explosive — parce que les fans nous attendaient. D’accord, JEUNE FILLE est devenu l’un des plus grands groupes de la scène metal — et je suis fier d’eux. Nous avons fait une grosse erreur en nous concentrant plus sur les États-Unis que sur l’Europe après avoir sorti « Acier britannique ». [I mean], nous avons perdu beaucoup d’attention à la maison. Aux États-Unis, nous étions assez gros — et JEUNE FILLE nous a demandé une place de support sur notre tournée américaine. Nous avons dit oui – et la même vieille histoire s’est reproduite. Cela avait beaucoup à voir avec la rivalité et la jalousie. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait à Harris s’ils se cognaient, KK Raconté dur comme le roc: « Je lui achèterais une bière – parce que c’est une vieille histoire. Comme je l’ai déjà dit, je suis fier de ce que JEUNE FILLE réalisé et de ce qu’ils ont fait pour le métal britannique. Cela peut sembler stupide, mais c’est vrai. »

Owens est actuellement dans un nouveau groupe appelé LE PRÊTRE DE KK avec abattre, avec le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, « Sermons du pécheur », est sorti le en octobre via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.