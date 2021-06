Tim « Ripper » Owens dit que la pandémie « a tout changé sur tout »

Ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Éventreur” Owens, qui fait la promotion du prochain album de LE PRÊTRE DE KK, Raconté Jason Saulnier dans une nouvelle interview que la pandémie de coronavirus a affecté sa capacité à gagner sa vie de manière majeure. “Cela a changé beaucoup de choses”, a-t-il déclaré (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). “Je suis musicien – c’est tout ce que je fais dans la vie. Maintenant, en temps normal, si la musique se tarit ou si quelque chose pouvait arriver et que vous ne pouvez pas le faire, vous devrez peut-être aller chercher un travail en faisant autre chose Et bien, il n’y avait aucun de ces boulots non plus, c’est marrant quand, tout d’un coup, tu te fais de l’argent en tournée, et c’est fini.

“J’avais prévu une année très chargée, et cela commençait par finir ma voix avec le LE PRÊTRE DE KK disque et en pensant : ‘Ça va être un été incroyable. Nous allons participer à certains festivals et nous allons sortir ce disque et commencer à tourner », a-t-il poursuivi. « Et puis vous ne pouvez même pas terminer le disque. Tout le monde pense que nous l’avons terminé parce que les voix ont été faites et des choses comme ça. Mais c’est difficile quand on ne peut pas du tout se réunir. Vous ne pouvez pas tout faire via des écrans verts. Si vous êtes un groupe établi et que vous sortez un disque, vous pouvez le faire parce que vous êtes un groupe établi. Mais quand vous êtes un tout nouveau groupe, vous ne pouvez tout simplement pas sortir quelque chose. Donc ça a vraiment tout changé sur tout.

« Heureusement, je me suis assis dans mon studio et j’ai beaucoup travaillé en studio pour de nombreux musiciens différents à travers le monde » Owens ajoutée. “Il faut s’adapter et trouver de nouvelles façons de faire les choses. Alors j’ai fait le plus récent TROIS TREMBLEMENTS enregistrer aussi. J’ai chanté dans un groupe, sur lequel je travaille toujours, appelé PYRAMIDE. Juste toutes sortes de trucs, et juste des chansons individuelles pour les musiciens du monde entier. J’ai donc eu de la chance de pouvoir le faire. Mais, oui, ça a totalement tout changé. Mais au moins maintenant, les choses commencent à aller mieux. Les mandats de masques viennent de disparaître ici dans l’Ohio, donc ça devient vraiment un peu plus facile. Donc, j’espère que nous pourrons prendre la route.”

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 et a enregistré deux albums studio avec le groupe — les années 1997 “Jugulateur” et 2001 “Démolition” – avant que PRÊTRE réuni avec Rob Halford en 2003.

Owens et fondatrice PRÊTRE guitariste KK Downing sont réunis dans LE PRÊTRE DE KK qui comprend également le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KK sortira son premier album, “Sermons du pécheur”, le 20 août via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).