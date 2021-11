Tim ‘Ripper’ Owens dit que le heavy metal ‘se débrouille bien’ en ce moment : ‘Je gagne ma vie en tournée’

Dans une nouvelle interview avec le « Rock Of Nations avec Dave Kinchen » Podcast, Tim « Éventreur » Owens discuté de l’état du heavy metal en ce moment et comment il se compare à ce qu’il était pendant son temps avec JUDAS PRIEST. Il a déclaré : « Je l’ai dit, et, évidemment, Blabbermouth a couru avec — probablement cinq ou six fois — mais j’ai dit que j’avais rejoint JUDAS PRIEST dans l’une des pires époques du heavy metal. ’96, ’97 – mon temps dans JUDAS PRIEST, ce n’était pas bon… C’était une période horrible – personne ne faisait de gros concerts. Mais depuis le début des années 2000, ça va beaucoup mieux. Je gagne ma vie en tournée. Que ce soit dans de petites salles ou non, je gagne ma vie en jouant du heavy metal partout dans le monde. Et oui, c’est super. Nous n’avons pas à être sur [the top of the charts]. Nous avons des groupes qui aident toujours – PERTURBÉ aura une chanson [played on the radio]. Tout groupe qui a un côté classique et qui se retrouve à la radio, je l’aime toujours. Mais nous n’avons pas à l’être. On reste ici, mec. Nous flottons simplement. Et le métal se porte bien. »

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 et a enregistré deux albums studio avec le groupe — les années 1997 « Jugulateur » et 2001 « Démolition » – avant PRÊTRE réuni avec Rob Halford en 2003.

Il ya trois mois, Owens dit au « Les rochers de la ville de fer » balado à propos Halfordest de retour à PRÊTRE: « Je savais que ça allait arriver. Et j’ai compris pourquoi. Rob nécessaire JUDAS PRIEST, et JUDAS PRIEST nécessaire Rob. Et j’ai compris ça. je n’abandonnerais jamais JUDAS PRIEST, alors ils m’ont viré. Et je voulais faire d’autres choses aussi. C’est pourquoi j’ai enregistré ça TERRE GELÉE enregistrer. J’ai en quelque sorte commencé à vouloir faire d’autres choses. Parce que nous avons beaucoup de temps d’arrêt. J’en avais juste envie.

« JUDAS PRIEST était tellement amusant, et les gars étaient de si bons amis, et c’était un si bon moment », a-t-il poursuivi. « Je n’ai brûlé aucun pont. Je suis parti et je n’en parle pas mal. A part moi disant qu’ils ont effacé mon temps. Je veux dire, [the albums I made during] mon époque de JUDAS PRIEST [are not available]. Mais sur le plan personnel, les gars sont des amis, la direction, Rob – Tout le monde. Nous nous entendons tous. Je savais que ça allait arriver. Et c’était toujours quelque chose qui était là. »

Owens est actuellement dans un nouveau groupe appelé LE PRÊTRE DE KK avec ex-JUDAS PRIEST guitariste KK Downing, avec le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, « Sermons du pécheur », est sorti le 1er octobre via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1



