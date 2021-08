Tim ‘Ripper’ Owens dit que Ronnie James Dio était ‘probablement’ une plus grande influence sur lui vocalement que Rob Halford

Ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Éventreur” Owens discuté de ses influences vocales lors d’une récente interview avec Journal de balise d’Akron‘s “Maintenant tu connais Akron” Podcast. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Vocalement, je chante ce que je veux ressembler. Ma voix est partout. Je veux dire, je peux chanter comme SÉPULTURE, je peux chanter comme PANTERA, je peux chanter comme n’importe quoi, parce que je pourrais tout faire. Mais quand je chante, il y aura des similitudes avec JUDAS PRIEST Parce que j’ai des notes élevées. Chaque fois que quelqu’un a une note élevée, ça va être du genre ‘Oh, écoute. Il sonne comme Rob Halford.’ Et c’est comme si je pouvais m’éloigner de lui. Mais probablement plus d’influence sur moi vocalement vient de Ronnie [James Dio].

“Je suis inspiré par Chris Cornell, je m’inspire de Jon Oliva [SAVATAGE], de David Wayne de ÉGLISE EN MÉTAL, de David Bowie“, a-t-il poursuivi. “Si les gens entendent beaucoup de mes nouveaux trucs, j’ai écrit pour un groupe appelé PYRAMIDE. Quand j’écris des chansons, tu peux en entendre tellement David Bowie sortir, parce que c’est un groupe de prog vraiment heavy, alors tout d’un coup j’ai ces David Bowie les pièces.

“L’inspiration vient de tout, de n’importe quoi”, a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des secrets pour garder sa voix en forme pendant toutes ces années, Owens a déclaré: “Eh bien, si vous en trouvez un, faites-le moi savoir. C’est pourquoi je suis même assis ici au milieu d’entretiens à essayer de boire de l’eau… J’espère juste et je prie pour que ça aille bien. Je pense que mentalement les choses me font mal plus que tout de nos jours. Je pense que je me dis que je ne vais pas être aussi bon, et je pense que ça claque quand je vais faire des spectacles; ça assèche ma voix. Je bois même très, très rarement de l’alcool. la dernière fois que j’ai bu, c’est sur scène où j’ai demandé à la foule de m’acheter une bière et je l’ai ouverte et j’ai applaudi la foule. [how long] – mois. Mais dormir et boire de l’eau. Mais ce n’est plus la même voix qu’avant, c’est sûr. Je dois travailler beaucoup plus dur et prier beaucoup plus chaque jour pour que je chante bien. [I can’t] sortez du lit et commencez à chanter.”

Owens, basé à Akron, dans l’Ohio, a créé deux albums studio avec JUDAS PRIEST – les années 1997 “Jugulateur” et 2001 “Démolition” — avant que le groupe ne se réunisse avec Rob Halford.

De retour en 2019, Owens Raconté “Parler métal” ce JUDAS PRIESTLa direction de s a demandé qu’il cesse d’utiliser des œuvres d’art liées à son temps avec le groupe pour promouvoir ses expositions solo.

Il y a plus de deux ans, Tim défendu Kenneth “KK” Downing au fil des commentaires l’ex-PRÊTRE guitariste a fait à propos de ses anciens camarades de groupe dans son autobiographie, expliquant que Abattre c’est « juste dire la vérité ».

Owens et Abattre sont actuellement dans un nouveau groupe appelé LE PRÊTRE DE KK avec le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, “Sermons du pécheur”, sortira le 1er octobre via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).