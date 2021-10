Tim ‘Ripper’ Owens: ‘Je n’ai jamais écouté les trucs solo de Rob Halford, sauf le combat’

Dans une toute nouvelle interview avec Pierre Gutiérrez de Rock Talks, Tim « Éventreur » Owens parlé du fait que JUDAS PRIEST n’interprète aucune chanson des deux albums qu’il a enregistrés avec le groupe — les années 1997 « Jugulateur » et 2001 « Démolition » — lors de la récente tournée du 50e anniversaire du groupe. « En fait, je ne pense pas que cela ait du sens qu’ils ne jouent pas de chansons de mon époque », a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Je veux dire, c’était JUDAS PRIEST. Écoutez, vous fêtez les 50 ans de JUDAS PRIEST, mais tu en laisses de côté 10 ans. La chose est Rob [Halford] ça sonnerait tellement génial… Pouvez-vous imaginer Rob en chantant ‘Brûle en enfer’? Putain de merde, ça sonnerait fantastique. Donc, il n’y a rien de mal à rester ‘Brûle en enfer’ dans une setlist. C’était juste au milieu là-bas, donc… je ne sais pas. Mais ils ont une super setlist à jouer en ce moment, donc c’est assez génial de la voir.

« C’est incroyable JUDAS PRIEST ne l’a jamais fait », Owens a continué. « Ils n’ont pas toujours à le faire, mais c’est incroyable qu’ils ne l’aient jamais fait. Je veux dire, Rob soi-disant n’a jamais entendu mon époque de JUDAS PRIEST, et c’est plutôt bien parce que je n’ai jamais vraiment écouté ses trucs en solo sauf LUTTE, donc nous sommes en quelque sorte à égalité. Après LUTTE, je n’ai pas vraiment écouté ses trucs non plus, donc ça va.

« Quand j’étais en JUDAS PRIEST, je n’ai pas écouté beaucoup de choses donc je n’ai vraiment pas écouté le HALFORD trucs – à moins que quelqu’un l’ait quelque part, » Tim expliqué.

« J’aime Rob – Rob est un ami, un mentor et une idole. Rob Halford et Ronnie James Dio sont les deux gars qui m’ont vraiment inspiré. Donc ce n’est rien contre quoi que ce soit, vraiment. Ce n’est pas que je ne voulais pas [listen to his solo stuff]; Je ne l’ai jamais fait. C’était un peu comme, ‘Je suis dans JUDAS PRIEST. Il n’y a pas besoin.’ Mais après mon départ, j’ai écouté le JUDAS PRIEST enregistrements. Que je les ai aimés ou non, je les ai écoutés. »

Le mois dernier, Rob a été demandé par Rock classique magazine s’il a écouté « Démolition » et « Jugulateur ». « Non. Je ne l’ai toujours pas fait, » dit-il. « Cela peut sembler égoïste, mais parce que ce n’est pas moi qui chante, je ne suis pas attiré par ça. J’ai l’air d’un con, mais je ne suis vraiment pas intéressé. Et ce n’est pas un manque de respect envers Éventreur, parce que c’est un de mes amis. »

Halford a poursuivi en disant qu’il avait rencontré pour la première fois Owens « quand le groupe est passé par l’Ohio, [and Tim] est venu au spectacle. Était-ce gênant ? Pas le moins du monde », a-t-il déclaré. « Nous nous sommes fait un câlin. C’est un énorme PRÊTRE fan, et quand l’opportunité s’est présentée pour moi d’y retourner, il m’a dit : » Bravo, c’est super. Je suis content pour le groupe, je suis content pour Rob.’ Je respecte ses côtelettes ; c’est un grand chanteur. »

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 après avoir été découvert lorsque le batteur du groupe, Scott Travis, a reçu une cassette vidéo de lui en train de jouer avec le PRÊTRE acte de couverture ACIER BRITANNIQUE. JUDAS PRIEST à l’époque cherchait un remplaçant pour Halford.

Dans une interview en 2000, Halford expliqué pourquoi il hésitait à entendre « Jugulateur ». « C’est tout simplement trop difficile pour moi d’écouter le groupe quand je ne suis pas dedans, et cela n’a rien à voir avec le fait de tenter Éventreur« , a-t-il dit. « Je ne peux tout simplement pas l’écouter. C’est juste psychologique. Je devrais juste le mettre et écouter ce putain de truc, mais si je le fais, [interviewers] dira : « Eh bien, l’avez-vous entendu ? » et je répondrai « Ouais », puis vous direz « Qu’en pensez-vous ? », et je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas être mis dans cette situation. J’adore tout ce que j’ai fait avec le groupe et je suis heureux de faire partie de ce formidable héritage et c’est tout. Vous voulez le traiter avec respect parce que c’est ce qu’il mérite. »

En octobre 2020, Halford Raconté « Le salon SDR » qu’il serait « absolument » ouvert à interpréter du matériel de « Démolition » et « Jugulateur » avec PRÊTRE. « Ces deux albums sont tout aussi valables que tout le reste dans le PRÊTRE catalogue », a-t-il expliqué. « Alors qui sait? Ce jour peut encore venir. »

En 2019, Owens Raconté Guitare ultime qu’il croit que son époque JUDAS PRIEST est largement négligé. « Oui, je pense que ça mérite vraiment plus [attention] », a-t-il dit. « Je veux dire, ils ne font rien. [Laughs] C’est assez incroyable qu’ils aient complètement effacé ça qu’ils ne joueront pas… Je veux dire, ‘Brûle en enfer’ [off ‘Jugulator’], la foule aimerait entendre ‘Brûle en enfer’.

« Ils n’ont pas besoin de me rendre hommage ou quoi que ce soit, mais ce serait bien de jouer une chanson de… Vous savez, c’était une chose assez importante, j’ai fait deux enregistrements en studio, deux enregistrements en direct et un DVD , à partir de ’96 à 2004. Donc c’est un peu fou que ça vient d’être effacé et qu’ils ne joueront même pas une chanson en live, parce que c’est JUDAS PRIEST. »

En octobre 2019, JUDAS PRIEST guitariste Richie Faulkner dit que « L’enfer est à la maison » est l’une de ses chansons préférées de la Owens ère. Les PRÊTRE guitariste, qui a rejoint le groupe en 2011 en remplacement de KK Downing, a donné son avis lors d’un chat vidéo en direct. Il a dit : « J’écoutais le Éventreur albums l’autre jour, et « L’enfer est à la maison » est une si belle piste. C’est vraiment lourd et la mélodie vocale est vraiment géniale. je pense Éventreur le chante vraiment bien. C’est probablement l’un de mes préférés PRÊTRE chansons de la Éventreur ère. « L’enfer est à la maison » – J’aime beaucoup ça. »

« Démolition » et « Jugulateur » sont inclus sur « 50 ans de musique heavy metal », JUDAS PRIESTLe prochain coffret en édition limitée de qui contiendra tous les albums live et studio officiels à ce jour, ainsi que 13 disques inédits. Sorti le 15 octobre, il s’agit de la plus grande sortie de musique inédite que le groupe ait réalisée à partir de ses vastes archives.