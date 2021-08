Tim ‘Ripper’ Owens ne voit pas pourquoi Judas Priest n’interpréterait pas des chansons de son époque lors de la tournée du 50e anniversaire

Ancien JUDAS PRIEST leader Tim “Éventreur” Owens, qui a enregistré deux albums studio avec le groupe avant PRÊTRE réuni avec Rob Halford en 2003, a été demandé par le “Le tonnerre souterrain” podcast s’il veut entendre Rob interpréter l’une des chansons de son époque du groupe en direct avec PRÊTRE sur la prochaine tournée du 50e anniversaire du groupe. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Eh bien, absolument. Je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Je pense que des chansons comme – oh, ‘Brûle en enfer’ il ferait un son si bon. Toutes ces chansons sont faites sur mesure pour lui. Il n’y a rien de différent. Nous sommes tous les deux des chanteurs de style très similaire. j’en ai peut-être un peu plus [Ronnie James] Dio en moi ou quelque chose. Mais ouais, ‘Brûle en enfer’ serait super. Et même eux font ‘Suceurs de sang’ serait formidable, car il s’agissait de l’affaire du tribunal. Mais je pense ‘Brûle en enfer’, parce que c’est le grand. Je pense que ce serait génial de l’entendre chanter. Je pense que, ce serait génial.”

L’année dernière, Halford Raconté “Le salon SDR” qu’il n’avait pas encore écouté les albums JUDAS PRIEST fabriqué avec Owens. “Ces deux là PRÊTRE disques, ce n’est pas juste parce que ce n’est pas ma voix, parce que ce serait une bêtise à dire ; Tim est un très bon ami à moi”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’est juste cela avec la connexion avec la musique, en particulier avec PRÊTRE, je connais ma place et je sais où je veux être. Et donc il n’y a jamais eu vraiment de sentiment de [wanting to listen] à ces enregistrements. Cela dit, on m’a demandé à plusieurs reprises si je ferais un jour une chanson de “Jugulateur”, ferais-je un jour une chanson de ‘Démolition’. Eh bien, absolument, je le ferais, car ces deux albums sont tout aussi valables que tout le reste dans le PRÊTRE catalogue. Alors qui sait ? Ce jour peut encore venir.”

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 après avoir été découvert lorsque le batteur du groupe, Scott Travis, a reçu une cassette vidéo de lui en train de jouer avec le PRÊTRE acte de couverture ACIER BRITANNIQUE. JUDAS PRIEST à l’époque cherchait un remplaçant pour Halford.

En 2019, Owens Raconté Guitare ultime qu’il croit que son époque JUDAS PRIEST est largement négligé. “Oui, je pense que ça mérite vraiment plus [attention]”, a-t-il dit. “Je veux dire, ils ne font rien. [Laughs] C’est un peu incroyable qu’ils aient totalement effacé le fait qu’ils ne joueront pas… Je veux dire, ‘Brûle en enfer’ [off ‘Jugulator’], la foule aimerait entendre ‘Brûle en enfer’.

“Ils n’ont pas besoin de me rendre hommage ou quoi que ce soit, mais ce serait bien de jouer une chanson de… Vous savez, c’était une chose assez importante, j’ai fait deux enregistrements en studio, deux enregistrements en direct et un DVD , à partir de ’96 à 2004. Donc c’est un peu fou que ça vient d’être effacé et qu’ils ne joueront même pas une chanson en live, parce que c’est JUDAS PRIEST.”

En octobre 2019, JUDAS PRIEST guitariste Richie Faulkner dit que “L’enfer est à la maison” est l’une de ses chansons préférées de la Owens ère. Les PRÊTRE guitariste, qui a rejoint le groupe en 2011 en remplacement de KK Downing, a donné son avis lors d’un chat vidéo en direct. Il a dit : « J’écoutais le Éventreur albums l’autre jour, et « L’enfer est à la maison » est une si belle piste. C’est vraiment lourd et la mélodie vocale est vraiment géniale. je pense Éventreur le chante vraiment bien. C’est probablement l’un de mes préférés PRÊTRE chansons de la Éventreur ère. « L’enfer est à la maison » – J’aime beaucoup ça.”



