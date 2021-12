Tim ‘Ripper’ Owens : Pourquoi je ne peux pas être dans un seul groupe

Ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim « Éventreur » Owens a été demandé par The Rock Shop With Ralph s’il aimerait un jour s’installer et être à nouveau dans un seul groupe au lieu d’être impliqué dans autant de projets différents. Il a dit : « Eh bien, je ne peux pas être dans un groupe. Je ne peux pas simplement être dans JUDAS PRIEST s’ils me demandaient de le faire aujourd’hui, à moins qu’ils ne me payent plus qu’avant.

« Je suis musicien », a-t-il poursuivi. « Ce n’est pas le bon vieux temps. Tout le monde est dans d’autres groupes et d’autres projets et choses. Je reste à la maison et je gagne de l’argent en enregistrant et je gagne de l’argent en tournée avec d’autres personnes. Si je ne faisais qu’un seul groupe, je devrais avoir un travail, et tu ne me verrais pas en tournée, je n’aurais pas le temps de tourner.

« Il y a des gens là-bas qui disent: » J’aimerais que vous fassiez un groupe [only].’ … Écoutez, ce serait génial si mon groupe était comme IRON MAIDEN et nous faisions ce genre d’argent. Alors j’irais bien. »

Owens avait précédemment déclaré à KNAC.COM dans une interview en 2019 qu’il abordait chaque projet avec l’intention de le transformer en un groupe à part entière.

« Écoutez, le but est toujours de faire quelque chose et de s’y tenir », a-t-il déclaré. « C’est drôle, parce que les gens me diront : ‘Eh bien, je ne veux pas acheter ce disque, parce que je ne sais pas si ce sera un groupe.’ Eh bien, peut-être que si vous achetez le disque d’abord, il pourrait devenir un groupe. [Laughs] Si les gens disent ‘Je ne l’achèterai pas’ pour telle ou telle raison, alors les étiquettes diront ‘Peu importe.’ [Laughs] »

Owens a également répété que la principale raison pour laquelle il est impliqué dans autant de groupes différents est financière.

« Il y a des gens qui savent tout [about] de la musique qui m’offre toujours des conseils sur la façon de mener ma carrière », Owens mentionné. « Ils sont, comme, ‘Tim, vous devez être dans un groupe.’ Eh bien, si j’étais dans un groupe, je travaillerais de 9 à 5 heures 50 heures par semaine pour payer mes factures. [Laughs] Je suis un musicien. C’est mon travail. Alors si j’étais fan de musique ou de Georges Lynch, Doug Pinnick, je voudrais avoir toutes leurs affaires. Si Rob Halford sortir un disque solo, un LUTTE enregistrement ou un JUDAS PRIEST record, je serais partout sur ces disques. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis fan. »

TimSes derniers commentaires font écho à ceux qu’il a faits dans une interview séparée avec All That Shreds. Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait rester dans un groupe au lieu d’avoir plusieurs projets, ou s’il aime la diversité d’aller d’un projet à l’autre, le chanteur a répondu : « J’adorerais rester dans un groupe. Malheureusement, les gens ne verraient pas moi ou m’entendre très souvent, parce que je ne peux pas me permettre de faire une tournée comme ça. Je n’ai pas 20 ans et j’ai beaucoup de factures, beaucoup d’engagements. Mes enfants, vous savez… Il n’y a juste pas moyen de faire Ouais, ce serait génial de sortir un disque, mais ça me coûterait environ 30 000 $ par an juste pour mettre [out] un record, donc il n’y a aucune chance de le faire. C’est une époque vraiment différente. »

Il a poursuivi: « Écoutez, j’adore ça. Voici le truc, si les gens du monde entier voulaient que je sois dans un groupe, alors ils achèteraient ce disque dans le monde entier et je n’aurais pas à m’en soucier. Mais ils ne Je n’achète pas assez de disques pour le supporter de toute façon, donc je ne peux pas me le permettre.

« Je gagne ma vie en tant que chanteur principal, en tant que musicien. Les jeunes groupes commencent et essaient d’être dans un seul groupe, mais ce sont des jeunes groupes qui commencent sans avoir de factures et… Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne pouvais pas vivre de ce que j’ai gagné en JUDAS PRIEST à l’époque, c’est donc comme ça. C’est ainsi que le monde est maintenant. C’est totalement différent. Je dois gagner pas mal d’argent pour gagner ma vie. »

Ajoutant qu’il est « plus occupé » maintenant et qu’il gagne « beaucoup plus d’argent » que lorsqu’il était en PRÊTRE, Owens a réitéré que son mode de vie l’oblige à être sur la route la plupart du temps.

« Je ne dis pas de mauvaises choses sur JUDAS PRIEST« , a-t-il dit. « Ils m’ont bien traité et m’ont bien payé. C’est juste que vous vieillissez et que vous avez plus d’engagements et que vous faites plus de choses. Je fais beaucoup de choses et j’ai fait une vie que je dois être occupée. Je ne gagnais pas ma vie avec le salaire minimum de McDonald’s. Si je faisais ça, je serais probablement mieux loti. [Laughs] Je n’aurais probablement pas dû mettre la barre si haut. »

Owens est actuellement dans un nouveau groupe appelé LE PRÊTRE DE KK avec ex-JUDAS PRIEST guitariste KK Downing, avec le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, « Sermons du pécheur », est sorti le 1er octobre via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.