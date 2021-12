Tim ‘Ripper’ Owens revient sur sa rupture avec Iced Earth : mon manager Wendy Dio n’arrêtait pas de dire : ‘Sortez de cette chose’

Dans une récente interview avec Réplique du mythe du métal, chanteuse Tim « Éventreur » Owens, qui a rejoint TERRE GELÉE en 2003 et est resté dans le groupe pendant quatre ans avant d’être licencié en décembre 2007, réfléchi à sa rupture avec le Jon Schaffertenue dirigée. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ce n’était pas une très bonne séparation. Je partais pour aller à [Jon‘s] maison pour enregistrer un nouveau record. Et je suis rentré chez moi pour prendre quelque chose et j’ai reçu un e-mail et je l’ai regardé et il a dit : « Frères et sœurs… Vous êtes virés », ou quoi que ce soit d’autre. C’est le même e-mail qu’il a envoyé Blabbermouth en même temps. Et ce n’était pas une bonne dispute. C’était deux semaines avant Noël. Ce n’était pas bon. »

Owens poursuivit : « Deux semaines avant cela, [Jon] m’a envoyé un e-mail disant : « Ecoute, j’ai vraiment besoin de t’apprendre à être un leader et de t’apprendre à faire les choses ». Et Wendy Dio, qui était mon manager à l’époque, était hors d’elle. Elle n’arrêtait pas de dire: ‘Sortez de cette chose, mec. Tu dois sortir de ce truc. Et c’est dommage que ça se termine comme ça – deux semaines avant Noël avec un e-mail qui est le même e-mail qu’il envoie Blabbermouth. J’étais un peu triste, mais la vie continue et vous passez à autre chose. Et je pense que deux jours plus tard, j’enregistrais un nouveau Yngwie [Malmsteen] enregistrement. Donc c’est un peu comme si tout bouge pour une raison. »

Owens discuté précédemment de son départ de TERRE GELÉE dans une interview de 2012 avec l’Australie Bruyant. Il a déclaré: « Cela a été mal géré, je pense, la situation. Cela aurait pu être bien géré et tout le monde aurait pu bien paraître dans la situation. Mais cela a été mal géré, je pense… J’ai commencé à être blâmé quand les choses n’étaient pas les mêmes. Ou les choses n’étaient pas ce que Jon pensaient qu’ils pourraient l’être. Et puis, bien sûr, tout est tombé sur moi. Aucun blâme n’est jamais tombé sur Jon. Je suis d’accord avec ça, mais ce qui est drôle, c’est que rien n’a vraiment changé quand je suis parti de toute façon. Je lis des chiffres et je parle aux agents, et les foules sont les mêmes ou plus petites maintenant. Je pense que c’était aussi moi qui errais un peu, sachant que TERRE GELÉE était un peu comme un projet solo. C’est vraiment Schafferdu groupe, et je le savais. Et j’ai commencé à avoir le mien : j’ai commencé à faire AU-DELÀ DE LA PEUR, et en poussant AU-DELÀ DE LA PEUR alors que j’aurais probablement dû parler de TERRE GELÉE. je pense Jon en a lu beaucoup et il y a lu que mon cœur et mon âme n’y étaient pas TERRE GELÉE. »

Schaffer adressé Owensla sortie de TERRE GELÉE dans une interview de 2008 avec Exilés de métal. A l’époque, le guitariste déclarait : « Tim C’était super de travailler avec en studio, et du point de vue des performances live, il était génial en tant que chanteur incroyable, mais il ne croyait pas vraiment en ce groupe. C’était un travail pour lui, et TERRE GELÉE ce n’est pas à propos de ça… Il était plus intéressé à faire son truc en solo – c’était là où sa tête était – et cela devenait de plus en plus évident. Ce groupe était un moyen pour lui. »

En avril, Schaffer a plaidé coupable pour son rôle dans l’émeute du Capitole américain. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Jon conclu un accord de coopération avec le gouvernement.

Suite aux premiers rapports qui Schaffer a été impliqué dans l’émeute, son TERRE GELÉE les membres du groupe ont pris leurs distances par rapport à ses actions. Chanteuse Bloc Stu et bassiste Luc Appleton ont ensuite publié des déclarations distinctes sur les réseaux sociaux annonçant leur démission. GARDIEN AVEUGLE leader Hansi Kursch arrête aussi DEMONS & SORCIERS, son projet de longue date avec Schaffer. Les allégations ont également apparemment affecté Schafferla relation de avec son label de longue date Siècle des médias, qui avait sorti des albums des deux TERRE GELÉE et DEMONS & SORCIERS. A la mi-janvier, le Siècle des médias la page de la liste des artistes ne répertoriait aucun des groupes.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).