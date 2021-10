Tim ‘Ripper’ Owens se souvient avoir perdu sa voix au Judas Priest Show : ‘C’était vraiment mauvais’

Ancien JUDAS PRIEST et TERRE GELÉE chanteur Tim « Éventreur » Owens a parlé au « Rock Down South » podcast sur le pire spectacle qu’il ait jamais joué dans sa carrière. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Les TERRE GELÉE montrer que j’ai fait à l’atelier d’usinage à Flint, Michigan. C’était le dernier spectacle de la tournée — probablement « Le glorieux fardeau » tournée, peut-être, je pense. Et j’ai perdu ma voix. Quand je suis arrivé là-bas, je n’avais pas de voix du tout. C’était juste horrible. Je ne l’oublierai jamais. Et puis j’ai eu un JUDAS PRIEST montrer comme ça aussi. Nous avons fait une tournée américaine quand j’ai fait le groupe pour le « Jugulateur » visiter. Et puis nous sommes allés en Europe. Et le deuxième spectacle, je pense que c’était, j’avais perdu ma voix. Et à ce moment-là, je n’avais jamais vraiment perdu ma voix sur quelque chose comme ça. Et j’étais tellement gêné et bouleversé. J’ai pensé : ‘Ces types vont me crier dessus.’ Nous étions sur scène et je me souviens [telling] Glenn [Tipton, PRIEST guitarist], ‘Je ne pense pas pouvoir faire « Victime de changements ».’ Je n’avais jamais retiré une chanson de notre setlist de ma vie. je pourrais chanter ‘Enfreindre la loi’ ou ‘Broyeur’ — il y a plein de chansons dont je peux me passer… Le problème c’est « Victime de changements » a cette note haute à la fin, et si rien ne sort de ma bouche, ça va être assez embarrassant. Mais c’était vraiment mauvais. Donc, ces deux émissions se démarquent toujours… Non pas que je n’ai pas eu d’émissions merdiques depuis lors – montre que j’ai probablement perdu ma voix – mais cette émission, j’y pense vraiment tout le temps. «

Dans une interview de 2015 avec CantonRep.com, Owens a dit qu’il avait découvert qu’il pouvait chanter dans un registre aussi élevé alors qu’il était encore au lycée. « Je viens de commencer à chanter avec ces PRÊTRE disques », a-t-il déclaré. « C’est devenu naturel pour moi de chanter de cette façon. La bonne chose maintenant, c’est que je peux chanter toutes sortes de styles. Parfois, je le regarde maintenant et j’aimerais ne pas chanter ces notes aiguës. [Laughs] Mais si j’avais fait ça ou un style différent, je ne serais probablement pas là aujourd’hui. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était difficile de garder sa voix en forme en chantant comme il le fait, Owens a déclaré: « C’est plus facile quand je suis en tournée, assez étrangement. Quand vous êtes en tournée, vous vivez cela. Je dors beaucoup. Je bois beaucoup d’eau. Je vis vraiment pour chanter. C’est mon travail, donc je ferais mieux de fais-le bien. Quand je suis à la maison, c’est beaucoup plus difficile de chanter pour le spectacle occasionnel. C’est plus difficile à maintenir. «

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 et a enregistré deux albums studio avec le groupe — les années 1997 « Jugulateur » et 2001 « Démolition » – avant PRÊTRE réuni avec Rob Halford en 2003.

Owens est actuellement dans un nouveau groupe appelé LE PRÊTRE DE KK avec ex-JUDAS PRIEST guitariste KK Downing, avec le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, « Sermons du pécheur », est sorti le 1er octobre via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1



