Tim Robbins rejoint le casting de l’adaptation de la série Apple TV+ ‘Wool’

L’acteur et réalisateur américain Tim Robbins a rejoint le casting de “Wool”, la nouvelle adaptation de la série d’Apple pour Apple TV+. Robbins jouera dans la série dramatique avec Rebecca Ferguson, qui est également déjà confirmée dans le casting.

La nouvelle a été confirmée mercredi par Deadline. Robbins est bien connu pour ses rôles dans des films tels que “The Player”, “Short Cuts” et “Mystic River”, ainsi que pour ses apparitions dans les émissions de HBO “The Brink” et “Here and Now”.

“Wool” est une série dramatique basée sur la trilogie de romans dystopiques de l’auteur Hugh Howey. Le spectacle est décrit comme l’histoire d’une ingénieure indépendante (Rebecca Ferguson) vivant dans un avenir détruit et toxique dans lequel existe une communauté clandestine régie par diverses règles.

Selon le rapport, Robbins a obtenu le rôle de Bernard, le responsable informatique de la communauté clandestine.

Apple a annoncé le spectacle plus tôt cette année avec le scénariste nominé aux Emmy Graham Yost et également le candidat aux Oscars Morten Tyldum. En plus de Yost et Tyldum, Ferguson aura également un rôle de producteur exécutif, tout comme Remi Aubuchon, Nina Jack et Ingrid Escajeda.

La société a confirmé que “Wool” sera produit par AMC Studios et sera publié dans le catalogue Apple TV +, bien qu’aucune date de première n’ait été fournie.

Apple TV+ propose tout un catalogue de films et d’émissions de télévision exclusifs. La plate-forme a été introduite fin 2019 et est disponible dans plus de 100 pays à travers le monde. Aux États-Unis, Apple TV+ coûte 4,99 $ par mois et est également inclus dans le forfait Apple One.

