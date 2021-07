Tim Ryan en a eu avec les pleurnicheries incessantes des républicains de la Chambre sur le fait de devoir porter des masques .

Mercredi, Kevin McCarthy a prouvé sa bonne foi MAGA en s’effilochant complètement sur le podium de la Chambre des représentants, se lamentant sur l’injustice de tout cela, discutant à nouveau de la question délictuelle des… masques. Nous nous attendons à ce que les quelques conservateurs de l’American College of General Surgeons se joignent à l’indignation des masques d’un jour à l’autre et refusent de les porter pendant l’opération. Nous plaisantons, mais pas McCarthy. Mediaite nous donne le contexte et quelques citations. McCarthy a commencé:

« Madame la Présidente, vous ne connaissez ni les faits ni la science, alors parlons-en“, a commencé McCarthy, puis a lancé une diatribe de dix minutes dans laquelle il a déployé une série de points de discussion familiers, y compris l’idée que le Congrès américain n’est pas un “point chaud”.

Dit l’homme dont le parti est fièrement anti-vaccin.

Il a également déclaré que “le taux d’hospitalisation des personnes vaccinées est de 0,003%”, a cité un chroniqueur de journal disant “vous êtes plus susceptible d’être frappé par la foudre que d’être hospitalisé avec le vaccin”, et craqué “Doit être un jour de tempête à la Chambre.

Il ignore attraper le virus et le transmet à un but non vacciné. Les vaccins empêchent le virus de vous rendre malade et ne le transmettent pas.

Et Tim Ryan (devenu rapidement une voix puissante – quoique modérée – a pris le relais :

« Je ne viens peut-être pas d’un point chaud, l’orateur peut ne pas provenir d’un point chaud, le Président Pelosi peut ne pas être d’un point chaud. Quelqu’un dans cette enceinte vient d’un point chaud. Quelqu’un représente les points chauds.

Volez vers le sud. Il va faire chaud. Dans chaque endroit. Et nous ne parlons pas de la météo.

«Et ils montent dans un avion et ils volent ici et ils interagissent avec nous tous. Et puis on part d’ici et on rentre chez nous dans nos familles. Certains s’occupent de parents malades. Certains s’occupent d’enfants qui peuvent avoir une maladie auto-immune. Et je le trouve absolument immature et épouvantable de le diminuer d’une manière ou d’une autre pour essayer de marquer des points politiques bon marché, et c’est exactement ce que nous avons vu il y a quelques minutes », a déclaré Ryan.

Immature est un mot qui n’est pas assez utilisé dans ce contexte. Quel autre mot peut décrire une partie qui refuse de faire une chose simple et anodine, pour aider à protéger les autres ?

