Tim Schafer répond à 23 questions

Tim Schafer est l’esprit créatif derrière des jeux comme Full Throttle, Grim Fandango, Broken Age et, plus récemment, le jeu de plateforme d’action Psychonauts 2. La carrière de Tim remonte à 30 ans, commençant chez LucasArts en co-écrivant The Secret of Monkey Island. En 2000, cependant, Tim a tracé sa propre voie et a fondé Double Fine Productions, dont le premier titre est le classique culte Psychonauts. Dans la vidéo ci-dessus, Tim répond à 23 questions telles que « quelle est la partie la plus difficile de l’écriture ? » ou « quelles sont les plus grandes inspirations de Psychonauts 2 ? »

Dans la critique de Kurt Indovina, il dit que “Psychonauts 2 fait plus que simplement remplir les chaussures de son prédécesseur bien-aimé, il se distingue comme un classique à part entière.” Lisez la critique complète ici : https://www.gamespot.com/reviews/psychonauts-2-review-mind-over-matter/1900-6417718/

Psychonauts 2 est maintenant disponible pour Xbox Series X|S, PS4, PC, ainsi que Xbox Game Pass.