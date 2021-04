Tim Scott donnera une réponse au GOP après le discours de Biden avant la session conjointe du Congrès la semaine prochaine

Le sénateur Tim Scott donnera la réponse républicaine après le discours du président Biden lors d’une session conjointe du Congrès le 28 avril.

Scott, qui siège au Sénat depuis 2013, se présente pour une réélection à mi-mandat 2022. Il est le seul sénateur noir du GOP.

“Je suis ravi et honoré de cette opportunité de m’adresser à la nation”, a déclaré le républicain de Caroline du Sud dans un communiqué. «J’ai hâte d’avoir une conversation honnête avec le peuple américain et de partager la vision optimiste des républicains pour élargir les opportunités et autonomiser les familles de travailleurs.»