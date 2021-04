Tim Scott réagit à l’insulte de ‘Oncle Tim’ ⋆ .

Le sénateur Tim Scott (R., SC) prend la parole lors des audiences du Sénat sur les petites entreprises et l’entrepreneuriat à Capitol Hill à Washington, DC, le 10 juin 2020 (Crédit: Kevin Dietsch / .)

Le sénateur Tim Scott (R., SC) a critiqué jeudi matin les critiques de sa réponse à l’allocution du président Biden à une session conjointe du Congrès, affirmant que la tendance Twitter «Oncle Tim» montre que la gauche américaine est engagée dans une politique racialisée qui ne laisse aucune place pour un désaccord de bonne foi.

“Ce fut une matinée incroyable avec tant de bonnes personnes qui ont appelé, mais la gauche a doublé”, a déclaré Scott jeudi lors d’une apparition sur Fox News. «. . . Vous ne pouvez pas quitter votre voie selon l’élite libérale de gauche. “

Scott a qualifié la tendance sur Twitter, qui a décollé mercredi soir et tôt jeudi matin, de «bouleversante» et «tellement décevante».

La fonctionnalité de tendances de Twitter regroupe les sujets qui reçoivent le plus d’attention sur Twitter à un moment donné. Un porte-parole de Twitter a par la suite confirmé à National Review qu’il avait bloqué l’apparition de la tendance.

«Ce qu’ils veulent pour nous, c’est que nous restions dans un petit coin et que nous n’allions pas à contre-courant qu’ils pensent être l’Amérique», a-t-il expliqué. «Leur Amérique et mon Amérique ne sont pas les mêmes s’ils pensent que la discrimination est le moyen le plus rapide de mettre fin à la discrimination.»

S’exprimant mercredi soir, Scott a directement défié les démocrates de «nous éloigner de plus en plus» en militant la race. «Écoutez-moi clairement: l’Amérique n’est pas un pays raciste», a-t-il déclaré.

«Il y a 100 ans, les enfants des salles de classe apprenaient que la couleur de leur peau était leur caractéristique la plus importante, et s’ils avaient l’air d’une certaine manière, ils étaient inférieurs», a déclaré Scott en se désignant devant la caméra. «Aujourd’hui, on apprend aux enfants que la couleur de leur peau les définit à nouveau et s’ils ont une certaine apparence, ils sont un oppresseur.»

Scott a déclaré jeudi que la tendance «Oncle Tim» montrait comment la gauche «avait doublé ce concept d’oppression libérale».

«L’intolérance vient si souvent de la gauche avec des mots comme« Oncle Tim »utilisé contre moi par la gauche, et hier soir, ce qui était à la mode sur les réseaux sociaux était« Oncle Tim », a-t-il expliqué. «Il est stupéfiant en 2021 que ceux qui parlent de mettre fin à la discrimination veuillent y mettre fin par davantage de discrimination.»

