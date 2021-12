Tim Sherwood affirme qu’un joueur de Liverpool n’est « pas prêt » après le dernier affichage

Photo de Charlotte Wilson/Hors-jeu/Hors-jeu via .

Tim Sherwood a affirmé que Tyler Morton n’était « pas prêt » à jouer seul en tant que numéro six, comme il l’a déclaré à Premier League Productions (19/12/21 à 19h10)

L’ancien capitaine vainqueur du titre a ajouté que Morton est un joueur « décent » avec le ballon, mais cela n’a pas fonctionné pour lui contre Tottenham dimanche.

Avec un certain nombre de cas de COVID dans le camp de Liverpool, dont Fabinho, cela signifiait que Morton avait obtenu un départ en Premier League hier.

Le joueur de 19 ans a déjà été propulsé sous les projecteurs, lorsqu’il a commencé le match de Liverpool en Ligue des champions contre l’AC Milan à San Siro et il a impressionné sur cette grande scène.

Mais les choses étaient un peu plus difficiles pour lui dans le nord de Londres, car Sherwood a évoqué le problème auquel il était confronté.

« Avec le jeune garçon Morton, comme les six », a déclaré Sherwood. «Je pense que c’est un bon joueur avec le ballon, mais il n’est pas prêt à jouer seul.

«Pour être la seule protection, avec Trent et Robertson qui ne font que quitter les zones et jouent vraiment comme ailiers.

«Je pense qu’avec Henderson, je peux le comprendre, même sans Van Dijk. Mais il faut parfois le peaufiner sans Van Dijk. »

Morton a été réservé au début du match, alors qu’une équipe d’Antonio Conte affamée et agressive a mis Liverpool dans des problèmes tout au long du match.

C’était un match fou entre les deux, et en vérité, cela aurait pu et aurait dû être plus que les quatre buts marqués.

Pour Morton, il a été retiré à l’heure de jeu pour Roberto Firmino et ce match aurait été une énorme courbe d’apprentissage pour l’adolescent.

Il ne faut pas trop s’y intéresser car il n’avait pas la protection de Virgil van Dijk derrière lui, ni Fabinho ou Jordan Henderson ne jouaient à ses côtés.

