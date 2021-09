Tim Sherwood réagit à ce qu’il entend de l’homme de Tottenham

in

Tim Sherwood a affirmé qu’il était “un peu perturbé” par les commentaires de Nuno Espirito Santo après la défaite de Tottenham dans le derby de Londres dimanche, comme il l’a déclaré à Premier League Productions (19/09/21 à 18h50)

C’était une performance et un match à oublier pour les Spurs, qui, à moins d’une demi-heure environ, étaient surclassés par leurs voisins dans leur propre arrière-cour.

Plus encore en seconde période, l’équipe de Thomas Tuchel l’a allumé et les Spurs ne pouvaient tout simplement pas vivre avec la menace offensive et la vitesse de jeu que leurs adversaires ont apportée à la table.

Après le match, Nuno a expliqué qu’il pensait que c’était un « bon match » au cours de la première période et « compétitif », comme il l’a dit à Sky Sports.

Il a également ajouté que “le coup de pied arrêté et le but (d’ouverture)”, qui ont joué via la tête de Thiago Silva, “ont changé la donne”.

Mais Sherwood, qui s’est également assis dans ce siège sous pression de Tottenham, n’avait rien de ce qu’il entendait de l’homme de Tottenham.

“Je suis un peu perturbé”, a déclaré Sherwood. « Il continue de parler de la première mi-temps. De toute évidence, nous savons qu’un match dure 90 minutes, 95 minutes ou tout ce que vous voulez mettre en prolongation.

«Je pensais qu’en seconde période, c’était une très, très mauvaise performance. Deux tentatives sur le but de Chelsea des Spurs et 14 de Chelsea.

« Maintenant, vous ne pouvez pas mettre cela sur le compte d’un coup de pied arrêté ou de quitter un coup de pied arrêté. Oui, nous avons parlé du fait que le premier objectif était si important.

«Mais vous ne pouvez pas capituler comme ils l’ont fait et en termes de performances. Quand il (Nuno) le regarde dans la froide lumière du jour. Lorsque la poussière sera retombée, il saura que son équipe est à bout de souffle. »

C’est là que le vrai test commence pour Nuno, car des appels de « vous n’étiez même pas le premier, le deuxième ou le troisième choix » seront lancés par ces critiques.

Non seulement les résultats sont inquiétants ces derniers temps, mais aussi les performances, même lorsqu’elles gagnaient des matchs.

La manière de s’effondrer et la façon dont Tuchel l’a tactiquement pensé en seconde période est quelque chose qui sera également difficile à digérer pour certains.

En fin de compte, peu de gens s’attendaient à ce que les Spurs gagnent car ils affrontent les champions d’Europe, aussi dur que cela puisse être à entendre pour leurs supporters.

Mais il s’agit d’un derby londonien, et le manque de combat, surtout après un début de match brillant, est l’endroit où les supporters des Spurs seront en colère.

