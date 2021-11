Tim Sherwood rend un verdict brutalement honnête sur Leeds United

Photo de Fred Lee/. pour la Premier League

Tim Sherwood a déclaré sur Premier League Productions qu’il était inquiet pour Leeds United.

L’ancien manager de Tottenham Hotspur a noté que les joueurs de Leeds ne jouent pas le sourire aux lèvres pour le moment.

Sherwood a fait ces commentaires à la suite du match nul et vierge entre Brighton et Leeds United en Premier League ce soir.

Le verdict de Tim Sherwood à Leeds United

L’Anglais a déclaré sur Premier League Productions: « Brighton a devancé la première mi-temps, ils auraient dû être assez clairement en avance. Ils ont créé toutes les occasions.

«Je pensais que Leeds s’était amélioré en seconde période, mais je m’inquiète pour Leeds. Il manque quelque chose.

« Les joueurs ne jouent plus avec le sourire aux lèvres. On dirait qu’ils manquent d’énergie, je pense que les statistiques le confirmeront. On dirait qu’ils ont besoin d’être rafraîchis.

Les fans de Leeds United doivent-ils s’inquiéter ?

Brighton était la meilleure équipe ce soir.

Les fans de Leeds l’auront vu.

Les Seagulls ont créé plus d’occasions et étaient plus énergiques.

Maintenant, bien sûr, Leeds a eu des occasions et a intensifié son jeu en seconde période.

Mais, comme Sherwood, beaucoup seront inquiets pour Leeds.

L’équipe de Bielsa est dangereusement proche de la zone de relégation de la Premier League.

Leeds est tout simplement incapable de marquer suffisamment de buts.

Oui, Patrick Bamford est absent pour le moment, mais Leeds doit trouver une solution.

Beaucoup se sont attendus à ce que Leeds gagne contre Brighton même à l’extérieur.

À notre avis, Leeds doit vraiment commencer à obtenir des résultats bientôt, sinon ils pourraient se glisser dans les trois derniers de la Premier League.

