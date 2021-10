Tim Sherwood vise l’empannage de Tottenham après le tirage au sort d’Arsenal samedi

in



Photo de David Price/Arsenal FC via .

Tim Sherwood a affirmé que le match nul 0-0 d’Arsenal à Brighton samedi avait prouvé à quel point Tottenham était ” si pauvre ” dans le derby du nord de Londres la semaine dernière, comme il l’a déclaré à Premier League Productions (02/10/21 à 19h45)

L’ancien patron des Spurs a affirmé qu’Arsenal était «ennuyeux» à regarder à l’Amex et qu’ils n’avaient «aucune idée» de la façon de jouer de l’arrière.

L’équipe de Graham Potter aurait terminé ce match en pensant, comme à plusieurs reprises la saison dernière, à la façon dont elle n’avait pas gagné, ou à tout le moins, avait mis le ballon au fond des filets.

En première mi-temps, il ne faisait aucun doute que Brighton était la meilleure équipe, alors qu’ils pressaient et continuaient d’attaquer sans relâche leurs adversaires.

Mais la défense d’Arsenal, qui a semblé beaucoup, beaucoup plus forte ces dernières semaines, est restée ferme.

Et malgré la feuille blanche et le point, Sherwood n’était pas sûr du style d’Arsenal et de la façon dont cette victoire des Spurs avait peut-être recouvert les fissures.

“On aurait dit que c’était après le Lord Mayor’s Show”, a déclaré Sherwood. «C’était le grand match (Tottenham). Maintenant, nous sommes de retour aux affaires ennuyeuses et cela semblait ennuyeux.

« Je suis arrivé à ce match en pensant qu’ils ont un bon équilibre dans leur équipe ». Hors possession, ils avaient l’air bien la semaine dernière. Mais Tottenham était si pauvre et cela montre à quel point Tottenham était pauvre la semaine dernière.

«Ils doivent être plus flexibles dans leur façon de jouer. Ils sont déterminés à jouer à l’arrière – ils (Brighton) mélangent. Ils savent quand jouer et ils savent quand aller longtemps.

“Arsenal n’a aucune idée du moment où aller longtemps.”

Même si Arsenal était le deuxième meilleur de la côte sud, ils auront toujours l’impression que c’était deux points perdus de leur point de vue.

Mais, dans l’ensemble, ils sont invaincus en quatre matches de championnat et ont obtenu trois feuilles blanches dans le processus.

C’est un début et une plate-forme sur laquelle l’équipe auparavant en difficulté d’Arteta peut s’appuyer lorsque les joueurs reviendront du service national dans quelques semaines.

