Tim Sweeney apporte une émission de radio Beats in Space à Apple Music 1

Après 21 ans à la radio universitaire à New York, il a semblé temps d’obtenir son diplôme et de passer à l’étape suivante pour apporter les choses à un public plus large. J’ai toujours la liberté de choisir la musique et les DJ invités que je veux pour le spectacle, mais maintenant j’ai une équipe de personnes pour aider à faire de cette vision une réalité. Je suis vraiment excité à l’idée de prendre l’émission de radio sur la route. Nous pouvons enregistrer lors d’un festival Beats In Space au Japon, d’une fête dans un entrepôt à São Paulo ou utiliser l’un des nombreux studios Apple Music (New York, LA, Londres, Paris, Berlin et Tokyo). C’est une chance de vraiment montrer ce qui se passe dans la culture de la musique dance à travers le monde. J’ai voyagé en tant que DJ au cours des 20 dernières années et j’ai rapporté ce que j’ai trouvé à la radio à New York, mais maintenant j’ai la chance de montrer aux gens ce qui se passe dans différentes villes directement à la source. Cela ouvre tant d’opportunités d’explorer ce qui se passe dans cette scène musicale de danse florissante et mondiale.

Share