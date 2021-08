Tim Sweeney : Aucun fournisseur de cloud avec une meilleure politique de confidentialité qu’Apple

in

Vendredi, le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a fourni un complément assez important à Apple tout en discutant des nouvelles mesures de sécurité des enfants de l’entreprise, affirmant qu’il n’y avait pas de fournisseur de cloud avec une meilleure politique de confidentialité qu’Apple.

Sweeney a fait ces commentaires en réponse à un rapport selon lequel les propres employés d’Apple ont exprimé leurs inquiétudes en interne concernant les nouvelles mesures de protection des enfants récemment annoncées par Apple, qui incluent la vérification des photos téléchargées sur iCloud par rapport à une base de données de matériel connu d’abus sexuels sur enfants.

Sweeney a déclaré que le refoulement signalé de l’intérieur n’était “pas surprenant”, déclarant “Apple a depuis longtemps fait de la confidentialité une partie de son ADN même. Les ingénieurs ont choisi de rejoindre Apple pour un salaire inférieur et un environnement de travail plus difficile parce qu’ils croient en l’excellence des produits et ont choisi de servir en première ligne de la vie privée en tant que droit humain. »

Lorsqu’il a insisté sur sa critique d’Apple alors que des entreprises comme Google et Microsoft recherchent déjà du contenu CSAM, Sweeney a livré une évaluation brutale des deux :

Personne ne pense que Google respecte sa vie privée. Personne n’utilise le produit cloud grand public de Microsoft dont je ne me souviens même pas du nom. Mais Apple compte des centaines de millions d’utilisateurs d’iCloud et est apprécié

Sweeney a clarifié ses commentaires sur OneDrive en déclarant “J’aurais dû ajouter les mots “exprès”. Comme avec iCloud, je compte probablement comme un utilisateur OneDrive (ou peut-être plusieurs utilisateurs !), bien que je ne l’aie jamais utilisé intentionnellement et essaie de l’éteindre.”

Sweeney a ensuite été invité à recommander “un fournisseur de cloud dont la politique de confidentialité est meilleure que celle d’Apple”, répondant simplement “il n’y en a pas”.

Sweeney a cependant averti que “la porte dérobée d’iOS pour examiner les données personnelles iCloud est une recherche sans soupçon d’effets personnels”, déclarant que la constitution américaine “protége contre la fouille arbitraire du gouvernement de son domicile et de ses effets personnels”, les effets personnels, y compris les données stockées. en privé. Il a déclaré que les gouvernements voulaient rechercher cela, mais que beaucoup, y compris le gouvernement américain, en étaient “constitutionnellement interdits”.

Sweeney a poursuivi en notant les transactions signalées par Apple en Chine :

Apple a déjà conclu un tel accord en Chine, vendant la confidentialité des utilisateurs d’iCloud là-bas en plaçant des serveurs iCloud dans un centre de données exploité par une entreprise publique. Maintenant, on dit aux Américains “faites-nous confiance” parce que, même si nous venons de vous vendre maintenant, nous ne le ferons plus.

Il a conclu avec un avertissement sévère qui a déclaré : « Ma crainte est que ce qu’Apple essaie finalement de dissimuler ici ne soit pas nos iPhones, mais la démocratie et l’état de droit lui-même.

Notant les réticences de certains défenseurs de la vie privée et experts en sécurité, Sweeney a même suggéré un moyen par lequel Apple pourrait résoudre son « dilemme » :

La première étape vers une solution au dilemme d’Apple est de reconnaître deux contextes très différents : ses effets personnels et les informations que l’on publie. Le droit et le bon sens ont toujours reconnu cette différence. https://t.co/Ukib1GSHhE – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 13 août 2021

Sweeney avait déjà mis en garde contre les dangers de la surveillance de l’État à la suite de l’annonce d’Apple la semaine dernière. Apple a passé la semaine à essayer de clarifier sa décision, en publiant un nouveau document détaillant davantage la sécurité de ses plans de détection CSAM, le chef des logiciels d’Apple, Craig Federighi, a même accordé une interview admettant que les nouvelles mesures avaient été “largement mal comprises”, et qu’Apple souhaitait qu’elles était ressorti “un peu plus clairement”.