Tim Tebow a eu une réponse élégante à se faire couper après un match brutal

L’expérience Tim Tebow est terminée. L’entraîneur des Jaguars de Jacksonville, Urban Meyer, a coupé l’extrémité serrée mardi et a mis fin aux efforts de Tebow pour faire un retour dans la NFL. Il semble qu’il ne jouera jamais l’ailier rapproché dans un match de saison régulière.

Il est peu probable qu’il atterrisse dans une autre équipe de la NFL après que les efforts de Tebow aient fini par être une blague à Jacksonville. Ses débuts en pré-saison 2021 ont été désordonnés, Tebow ayant du mal à exécuter un bloc à plusieurs reprises. Dans un malentendu évident, un coéquipier a également attrapé une passe qui semblait être destinée à Tebow. Il est donc peut-être approprié qu’il ait été informé de sa libération, mettant ainsi fin à la tentative de retour trop ambitieuse du joueur de 34 ans.

Voici comment Tebow a répondu.

Reconnaissant pour les hauts et même les bas, les opportunités et les revers. Je n’ai jamais voulu prendre de décisions par peur de l’échec et je suis reconnaissant d’avoir eu la chance de poursuivre un rêve…

– Tim Tebow (@TimTebow) 17 août 2021