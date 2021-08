Tim Tebow, coupé des Jaguars de la NFL, déclare: “Remerciant pour les hauts et même les bas” .

in

L’athlète professionnel Tim Tebow a été libéré des Jaguars de Jacksonville de la NFL après un seul match de pré-saison, faisant de lui à nouveau un agent libre.

Lors d’un match préparatoire samedi contre les Browns de Cleveland, il a joué 16 essais, dont un au cours duquel une tentative de blocage maladroite a été capturée sur une vidéo qui est devenue virale.

Tebow, un quart-arrière du trophée Heisman 2007 à l’Université de Floride, a une énorme base de fans parmi les conservateurs et d’autres qui l’admirent pour sa foi chrétienne franche et ses capacités athlétiques.

“Remerciant pour les hauts et même les bas, les opportunités et les revers”, a tweeté Tebow mardi. “Je n’ai jamais voulu prendre de décisions par peur de l’échec et je suis reconnaissant d’avoir eu la chance de poursuivre un rêve.”

Son audition avec les Jaguars l’a réuni avec l’ancien entraîneur des Florida Gators Urban Meyers.

Bien que Tebow était une star universitaire, il a connu des difficultés dans le sport professionnel, ayant brièvement joué le quart-arrière des Broncos de Denver et du New York Jet, avant de devenir un voltigeur professionnel des ligues mineures avec l’organisation des Mets de New York.

