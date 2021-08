Tim Tebow coupé par Jags, les journalistes de la NFL et les fans réagissent aux nouvelles

Le bref passage de Tim Tebow avec les Jaguars de Jacksonville s’est terminé mardi matin lorsqu’il a été annoncé que l’équipe avait libéré l’ancien QB de 34 ans / devenu un aspirant aspirant qui tentait de faire un retour dans la NFL après avoir été hors de la ligue pendant neuf ans.

Ce n’était pas une décision surprenante, compte tenu de la façon dont les choses se sont déroulées pour Tebow lors du match de samedi dernier contre les Browns. Il est devenu viral pour un bloc d’apparence maladroite, puis est redevenu viral pour un bloc encore pire.

C’était la bonne décision d’Urban Meyer, qui devait mettre fin à cette mascarade avant de perdre les vestiaires lors de sa première année en tant qu’entraîneur-chef d’une équipe de la NFL.

Adam Schefter avait la nouvelle :

Tebow a eu cette réponse élégante :

Reconnaissant pour les hauts et même les bas, les opportunités et les revers. Je n’ai jamais voulu prendre de décisions par peur de l’échec et je suis reconnaissant d’avoir eu la chance de poursuivre un rêve…

– Tim Tebow (@TimTebow) 17 août 2021