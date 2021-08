Tim Tebow doit être exclu de l’équipe aujourd’hui

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Imaginez être membre des Jaguars de Jacksonville. Vous êtes payé pour être un joueur de football professionnel et vous attendez de vos entraîneurs et de votre front office qu’ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour vous donner les meilleures chances de réussir.

Ensuite, ces entraîneurs et ce front office sortent et signent un gars qui n’a pas joué dans la NFL depuis neuf ans et le déplacent vers un poste complètement différent – et important – qu’il n’a jamais joué auparavant.

Ensuite, ce joueur dispute son premier match samedi dernier et fait l’un des débuts les plus brutaux que l’on puisse avoir.

Si vous êtes un joueur des Jaguars, vous devez tout remettre en question sur l’organisation, ce qui n’est pas bon si tôt dans la saison.

Je parle de Tim Tebow, bien sûr, qui est en quelque sorte toujours sur la liste des Jaguars après un match contre les Browns dans lequel il a légitimement été rôti pour non pas un, mais deux très mauvais blocs et a ensuite eu la seule passe lancée près de lui emporté par un coéquipier.

C’était mauvais. C’était moche. Et c’était embarrassant… pour Urban Meyer, qui a amené Tebow dans l’équipe parce qu’ils ont déjà remporté un titre national ensemble en Floride il y a 90 ans.

Les équipes de la NFL doivent réduire leur alignement de 90 joueurs à 85 joueurs d’ici 16 h HE aujourd’hui et si le nom de Tebow ne figure pas sur cette liste pour les Jaguars, le vestiaire pourrait rapidement se transformer en un vestiaire perdu pour un entraîneur qui n’y a jamais été. charge d’une équipe de la NFL auparavant.

MISE À JOUR: Les Jaguars ont coupé Tebow mardi matin.

Les Jaguars ont sorti TE Tim Tebow. – Adam Schefter (@AdamSchefter) 17 août 2021

Tebow a eu cette réponse élégante :

Reconnaissant pour les hauts et même les bas, les opportunités et les revers. Je n’ai jamais voulu prendre de décisions par peur de l’échec et je suis reconnaissant d’avoir eu la chance de poursuivre un rêve… – Tim Tebow (@TimTebow) 17 août 2021

Écoutez, Tebow semble être un bon gars qui a fait beaucoup de travail caritatif, ce qui est génial. Il a eu cette course avec les Broncos (une équipe 8-8 qui a remporté un match éliminatoire à domicile) il y a 10 ans, c’était fou. Il a ensuite poursuivi son rêve de jouer au baseball professionnel, ce qui était admirable.

Mais il est temps que ce retour loufoque dans le football se termine.

Ce retour n’a jamais eu de sens. Un joueur de 34 ans qui n’a pas joué dans la ligue depuis neuf ans et qui passe du QB à l’ailier rapproché est tout simplement idiot et ce n’est pas quelque chose qu’une franchise qui veut réussir devrait faire. L’équipe devrait investir dans des extrémités serrées qui ont de l’expérience et peuvent aider la recrue QB Trevor Lawrence à réussir. Ce n’est pas non plus une position facile à prendre à la volée, surtout quand vous avez 34 ans et que vous n’avez pas joué au football depuis si longtemps.

Les joueurs dans les vestiaires dès le premier jour de cette signature ont dû se gratter la tête. Ensuite, après avoir regardé ce que Tebow a tourné samedi soir et vu ses pièces devenir virales pour être si mauvaises, ils doivent se demander ce que diable fait cette franchise?

Et oubliez le récit de Tebow vendant des maillots et des billets pour le match. Le stade n’était pas près d’être plein samedi pour son premier match et la quantité de maillots vendus ne va pas vraiment se transformer en une grosse somme d’argent pour l’équipe. Les ventes de maillots n’ont pas de sens à discuter.

Oubliez également le récit selon lequel son cœur et sa passion ne peuvent être mesurés et qu’il peut amener ses coéquipiers à être meilleurs par le travail qu’il effectue chaque jour dans la pratique. Ces choses peuvent être mesurées – c’est un bout droit de quatrième corde. C’est la NFL, pas le football universitaire ou Pop Warner. Les gars sont payés pour faire leur travail et ne seront pas inspirés par quelqu’un qui est vraiment mauvais dans le leur mais qui essaie vraiment fort à l’entraînement.

Tebow est un gars sympa et tout, mais il est temps que cette stupide expérience soit terminée.

