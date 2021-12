Tim Tebow envoie un message émouvant à son ancien coéquipier Demaryius Thomas après sa mort

Tim Tebow est devenu ému en parlant de la mort de son ancien coéquipier des Denver Broncos, le receveur large Demaryius Thomas. L’ancien quart-arrière des Broncos est apparu sur la première prise d’ESPN vendredi pour rendre hommage à Thomas décédé jeudi soir à son domicile de Roswell, en Géorgie.

« Je pense que nous savons tous à quel point DT était doué sur le terrain de football, mais ce n’était pas son plus grand cadeau – son plus grand cadeau était la joie qu’il a apportée à la vie », a déclaré Tebow, tel que retranscrit par le New York Post. « J’ai eu la chance de parler avec [former Broncos WR] Eric Decker ce matin et nous nous souvenions de nos bons moments avec DT et la seule chose à laquelle nous revenions sans cesse était comment, lorsqu’il marchait dans une pièce, il rendait la pièce plus lumineuse.

« Quand il est entré dans une pièce, il l’a rendue plus lumineuse », se souvient Tim Tebow de Demaryius Thomas aujourd’hui sur #ESPN. #Broncos #Denver7 pic.twitter.com/NnhxJjOKq5 – Troy Renck (@TroyRenck) 10 décembre 2021

« Il a amélioré la pièce – pas à cause de ce qu’il a fait sur le terrain de football, mais à cause de son sourire, de sa gentillesse, de sa joie de vivre, de son amour pour les gens. Je veux que nous nous souvenions de lui, mais je veux nous pour l’honorer, quand nous aurons la chance d’aller vivre nos rêves et ce que nous faisons pour apporter cette même joie, amour et gentillesse aux gens. C’est la façon dont je vais me souvenir de DT, et c’est la façon dont je pense tant de ses amis et de sa famille se souviendront de lui aussi – comme quelqu’un qui aimait les gens, comme quelqu’un qui apportait tellement de joie, comme quelqu’un qui, lorsqu’ils sont entrés dans une pièce, est devenu de plus en plus lumineux grâce à DT. Nous l’aimerons. et il me manque beaucoup. »

Tebow et Thomas ont tous deux été repêchés par les Broncos au premier tour en 2010. Les deux ont réalisé l’un des jeux les plus mémorables de l’histoire des Broncos lorsque Thomas a capté une passe de touché gagnante de 80 verges de Tebow lors d’un match éliminatoire contre les Steelers de Pittsburgh. en janvier 2012. Tebow a été échangé aux Jets de New York avant la saison 2012, et Thomas a joué avec les Broncos jusqu’à la fin de la saison 2018.

Parti trop tôt. RIP Demaryius Thomas pic.twitter.com/SaZYouKF9n – Sports complexes (@ComplexSports) 10 décembre 2021

Thomas est décédé jeudi soir à son domicile de Roswell, en Géorgie. La cause du décès n’a pas été officiellement annoncée, mais la police a déclaré que la mort de Thomas avait été attribuée à un « problème médical ». Thomas a joué au football universitaire à Georgia Tech et au football au lycée à West Laurens à Dexter, en Géorgie.