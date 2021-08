Tim Tebow libéré ; chronologie du temps à l’extrémité serrée dans JAX

in

L’expérience TEbow est terminée à Jacksonville.

Mardi, après un premier match de pré-saison assez horrible qui comprenait deux blocs horribles, Tim Tebow a été libéré par les Jaguars, mettant fin à son mandat en tant qu’ailier rapproché avec l’équipe entraînée par son ancien patron de banc universitaire Urban Meyer.

Et après? Qui sait! Il semble peu probable qu’une autre équipe utilise maintenant une place dans l’alignement sur un joueur qui n’avait jamais joué la position de fin serrée auparavant, en particulier une sans les liens que Tebow avait avec Meyer.

Jetons donc un dernier regard sur les trois derniers mois de Tebow chez TE avant de fermer la porte à ce chapitre de sa carrière :

C’était le bruit des mâchoires de tout le monde frappant le sol lorsque ces tweets tombaient.

Mise à jour sur un ancien choix de première ronde: Tim Tebow a récemment travaillé pour les #Jaguars, a déclaré une source, et il y a eu au moins une discussion sur sa signature. Oh, et il est un ailier serré maintenant. – Ian Rapoport (@RapSheet) 29 avril 2021

Tim Tebow a récemment contacté les Jaguars et a demandé un essai à la position de fin de course serrée, selon des sources, une décision dont beaucoup pensent qu’elle aurait prolongé sa carrière dans la NFL s’il avait fait la transition plus tôt. Il a récemment travaillé avec l’entraîneur TE des Jaguars. Aucune décision n’a été prise. – Adam Schefter (@AdamSchefter) 29 avril 2021

Surréaliste à l’époque, encore un peu surréaliste.

Les #Jaguars prévoient de signer le QB devenu TE Tim Tebow pour un contrat d’un an, par moi et @TomPelissero, un accord qui pourrait être officiel dans la semaine prochaine. Rien de fait pour le moment. Mais il aura la chance de faire partie de l’équipe pour retrouver son mentor et entraîneur-chef universitaire Urban Meyer. – Ian Rapoport (@RapSheet) 10 mai 2021

TEEEEEBOWWWW. Du Florida Times-Union :

Au cours des deux heures d’entraînement de jeudi, Tebow, qui n’était pas disponible pour commenter, n’a laissé tomber aucune passe. Et au début, il a capté deux passes de touché de courte distance. Il a capté une passe du quart-arrière Trevor Lawrence dans le coin gauche de la zone des buts et le quart-arrière Gardner Minshew s’est connecté avec lui dans un autre.

En savoir plus sur le Florida Times-Union :

“Vous souhaitez pouvoir voir et faire (plus)”, a déclaré Meyer. “Dans le football de printemps, vous avez des jambières complètes et des mêlées, et vous pouvez vraiment évaluer, mais c’est un peu difficile en ce moment.” … « Oh, Tim a fait un travail décent. Nous savons tous que c’est un nouveau poste pour lui », a déclaré Meyer. « C’est un excellent coéquipier. Dans les vestiaires, je vois que tout le monde s’entend bien, nous avons une bonne alchimie dans notre équipe. Mais il l’a ramassé décemment.

C’était probablement un signe que Tebow était trop cru pour rester sur la liste.