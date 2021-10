Tim Tebow sur l’Alabama : « Vous avez réveillé un géant endormi »

L’Alabama a peut-être glissé au 5e rang du sondage AP avec la défaite contre le 21e Texas A&M samedi dernier, mais cela ne veut pas dire que Tim Tebow saute du train Crimson Tide.

En fait, il est encore plus à bord qu’avant. Tebow est apparu sur la première prise d’ESPN vendredi et a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que l’Alabama rebondira après la défaite et sera toujours un facteur en fin de saison.

Bryce Young # 9 de l’Alabama Crimson Tide sort de la poche en première mi-temps contre les Texas A&M Aggies à Kyle Field le 9 octobre 2021 à College Station, Texas. (Photo de Bob Levey/.)

« Je ne pense pas que cela change vraiment beaucoup pour le football universitaire », a déclaré Tebow. « Je ne le fais vraiment pas. Je pense que cela change beaucoup pour A&M. Je pense toujours à l’Alabama, à part ces gars-là [Georgia], je pense que l’Alabama est toujours la meilleure équipe sinon la deuxième meilleure équipe de football universitaire derrière la Géorgie. »

DOSSIER – En ce samedi 4 septembre 2021, photo d’archives, le receveur large de l’Alabama Jameson Williams (1) marque un touché contre Miami lors d’un match de football universitaire de la NCAA à Atlanta. Le numéro 1 de l’Alabama a comblé un besoin de vitesse de jeu avec le receveur large Jameson Williams et un leadership défensif avec le secondeur Henry To’oTo’o. Ces camionnettes hors saison ont déjà payé des dividendes. (AP Photo/John Bazemore) (AP Photo/John Bazemore)

Jusqu’à la défaite contre A&M, l’Alabama n’a pas été testé en grande partie en dehors de l’évasion 31-29 au n ° 20 de la Floride, mais la défaite a renforcé l’importance de terminer le reste de la saison invaincu. La première victime sera l’État du Mississippi, qui accueille le Crimson Tide aujourd’hui à 7h00 sur ESPN. L’entraîneur-chef Mike Leach et les Bulldogs sont un gros outsider de 17,5 points, selon FanDuel Sportsbook.

Si les mots de Tebow veulent dire quelque chose, pariez que c’est fini, car il pense que l’entraîneur-chef Nick Saban aura son équipe prête à dominer.

Le receveur large de l’Alabama Jameson Williams (1) célèbre avec l’ailier rapproché Jahleel Billingsley (19) après le touché de Billingsley contre Southern Miss lors de la première moitié d’un match de football universitaire de la NCAA, le samedi 25 septembre 2021, à Tuscaloosa, Alabama (AP Photo /Vasha Hunt)

« Je crois que vous avez réveillé un géant endormi. Je pense que vous allez avoir une équipe cochée », a déclaré Tebow. « Les avoir là où ils sont classés est ridicule. Soyons honnêtes, l’Alabama est toujours probablement la meilleure équipe de football universitaire. »