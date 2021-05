Tim Tebow Vêtements Vendant comme des petits pains ⋆ .

Le temps de Tebow balaie Internet et les ventes augmentent. Tout bouge, le maillot homme Tebow, le maillot femme Tebow, le t-shirt homme Tebow, le t-shirt femme Tebow et le maillot jeunesse Tebow. Les cinq articles les plus vendus à NFL Shop vendredi, un jour après que les Jaguars de Jacksonville ont officiellement signé Tebow pour un contrat d’un an, sont tous des articles Tebow.

Les maillots noirs Tim Tebow sont déjà en vente https://t.co/wYDxeIoouM – SideAction (@SideActionHQ) 20 mai 2021

Tendance de Side Action

Schefter a rendu compte des ventes incroyables:

À https://t.co/jHuhn4vMsP aujourd’hui, les cinq articles les plus vendus sont tous… .Tim Tebow articles. pic.twitter.com/k2wdJvX5lQ – Adam Schefter (@AdamSchefter) 21 mai 2021

Twitter a réagi:

Une autre raison pour laquelle il y a tant de haineux. Il n’est pas sorti de tout ce qui bouge. Il ne boit pas et ne fume pas. Il prêche Jésus. Pourtant, il vend tout le monde dans le jeu. Et malgré ce que les médias dépeignent, il est aimé par beaucoup. Je l’aime!! TEBOW-MANIA est de retour !! pic.twitter.com/DI7MaUhApO – Joe Cardile (@CardileD) 21 mai 2021

MAGA crétins – Dave (@eaglesdiehard) 21 mai 2021

Les gens aiment vraiment les objets de collection ou font un investissement à très court terme. 🤷‍♂️ – Ross Tucker (@RossTuckerNFL) 21 mai 2021

Ces personnes feraient mieux de ne pas pleurer quand il ne fait pas partie de l’équipe. – Patrick (@ skolvikes60) 21 mai 2021

Coup de publicité. – Lask (fan de WestGOAT) (@LittleLask) 21 mai 2021

mfs dépensant 120 $ pour un gars qui ne fera même pas la pratique sqaud – Kenny Yeboah stan (@ MimsSZN11) 21 mai 2021

Tous les maillots sont considérés comme des «articles d’événements spéciaux» et seront expédiés une fois que les Jaguars auront confirmé le numéro des joueurs pour la saison.

Tous les articles Tebow sont actuellement répertoriés sous le n ° 85.

Heure Tebow = $$$$$$$$

