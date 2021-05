Tim Truth parle au Health Ranger des masques Covid, des vaccins et des mystères non résolus ⋆ .

par Ethan Huff, Natural News:

Êtes-vous quelqu’un qui s’identifiait autrefois comme un «libéral», mais qui plus tard a repris conscience après avoir plongé un peu plus dans les «théories du complot» que le gouvernement et les médias veulent que nous ignorions tous? Si tel est le cas, vous ne voudrez pas manquer l’épisode suivant de Brighteon Conversations with Tim Truth.

Dans cet épisode, Truth – ce n’est pas son vrai nom, d’ailleurs, car il essaie simplement de protéger son identité – parle de diverses choses «taboues» telles que la vérité sur le 11 septembre, le masquage du coronavirus de Wuhan (Covid-19) complot, les soi-disant «vaccins», et bien plus encore.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Mike Adams, le Health Ranger, a découvert la vérité en regardant des vidéos hébergées sur la plate-forme Brighteon. Adams a été intrigué par ce que Truth avait à dire et a décidé de l’avoir comme invité.

«J’étais un libéral hardcore à l’université et je croyais tout», a révélé Truth.

«J’ai fait confiance à Big Pharma et à tout ça, mais je me suis réveillé quand j’ai commencé à faire des recherches sur le 11 septembre. C’est ce qui a vraiment fait pour moi et ça a été une plongée profonde dans le terrier du lapin depuis, et maintenant je suis si loin de cette plantation libérale que c’est assez drôle de regarder en arrière dans le rétroviseur.

Truth a poursuivi en expliquant que sa nouvelle mission est d’exposer ce qu’il décrit comme une machine «monolithique de divertissement, de divertissement, de gouvernement d’entreprise» qui contrôle les gens sur tous les fronts – regardez ci-dessous:

Une fois que vous descendez dans le terrier du lapin, vous ne pouvez jamais revenir en arrière

Un problème qui a préoccupé Truth ces derniers temps est celui des écouvillons du coronavirus de Wuhan (Covid-19) qu’ils poussent dans le nez des gens pour «tester» le virus chinois. Et qu’en est-il des masques faciaux dont nous savons maintenant qu’ils sont complètement inefficaces et réellement dangereux.

Sur son site Web, Truth conserve le meilleur de ce qu’il trouve en ligne et le présente aux lecteurs et aux téléspectateurs d’une manière qui leur paraîtra logique, exposant les plans néfastes entourant les prélèvements, les vaccins, les masques et d’autres éléments du nouveau monde. ordre qui se manifeste sous nos yeux.

En ce qui concerne les écouvillons, Truth dit que l’une des choses les plus bizarres qu’il a trouvées à leur sujet est qu’ils contiennent de petites extrémités pointues qui sortent des fibres. Ces petits crochets restent coincés dans la chair des gens.

«C’est presque comme s’ils essayaient d’agiter la membrane muqueuse», dit-il à propos de ces étranges pièces métalliques qui sont également respirées pendant que les gens portent leur masque toute la journée pour «arrêter la propagation».

«C’est presque comme s’ils voulaient que les gens tombent malades, comme cela ne fait que partie de l’ordre du jour», ajoute-t-il, notant que les écouvillons «de test» contiennent également ces étranges pièces métalliques.

Reconnaissant qu’il existe des brevets sur ce que l’on appelle les «micro-aiguilles», ces crochets ou pièces sont plus que probablement intentionnellement ajoutés aux matériaux utilisés dans les masques et les écouvillons. Cela semble évident sur la base des nombreux tests indépendants qui ont déjà été menés.

«Je pense qu’ils pourraient être une sorte de système d’administration de médicaments», dit Truth à propos de ces micro-aiguilles.

«Il y a eu des rapports selon lesquels il y a du lithium ainsi que de l’hydrogel, la substance DARPA.»

En savoir plus @ NaturalNews.com