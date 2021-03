Tim Tszyu vs Dennis Hogan en direct: Comment regarder le choc de boxe des super-poids welters en ligne de n’importe où

Avec 17 victoires consécutives à son actif, le grand espoir de boxe australien Tim Tszyu semble imparable dans sa poursuite de la couronne des super-poids welters – mais peut-il aller plus loin dans la réalisation de son rêve ce soir? Lisez la suite pour votre guide complet pour regarder une diffusion en direct de Tim Tszyu vs Dennis Hogan et ne manquez pas un seul instant.

Construire régulièrement une réputation de combattant à surveiller dans son pays natal, Tszyu, a attiré l’attention du monde entier après avoir battu son compatriote australien et ancien champion de la WBO Jeff Horn l’année dernière.

Le fils de la légende des poids welters légers Kostya, Tszyu, est entré pour la dernière fois sur le ring en décembre, envoyant rapidement le Néo-Zélandais Bowyn Morgan dans un style impressionnant avec un KO au premier tour.

Les performances du joueur de 26 ans le placent maintenant en ligne pour un défi de titre contre l’actuel détenteur du titre des super-poids welters de la WBO, Brian Castano.

À la manière de Tszyu pour atteindre cet objectif ce soir, le combattant irlandais basé à Brisbane Dennis Hogan, une main expérimentée radiée par beaucoup, mais qui a toujours de véritables aspirations au titre, bien qu’il n’ait pas combattu depuis près d’un an et demi.

Hogan, 36 ans, a été largement estimé avoir fait assez pour avoir battu Jaime Munguia lors de leur combat pour le titre mondial des super poids welters WBO en avril 2019, seulement pour tomber sous le coup d’une décision controversée de points partagés.

Le dernier combat de l’ouragan était un deuxième titre tiré en décembre 2019, cette fois pour la couronne des poids moyens WBC contre Jermall Charlo, qui s’est soldée par une défaite TKO.

Lisez la suite pour savoir comment regarder le combat Tim Tszyu vs Dennis Hogan, où que vous soyez dans le monde.

Tim Tszyu vs Dennis Hogan: Quand et où?

Cet énorme combat devrait avoir lieu ce mercredi au Newcastle Entertainment Centre en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

L’Undercard devrait commencer vers 19 h 00 heure locale AEDT / 9 h 00 GMT / 4 h 00 HE / 1 h 00 PT avec des promenades en anneau pour l’événement principal prévu vers 22 h 30 heure locale AEDT / 12 h 30 GMT / 7 h 30 HE / 4 h 30 PT.

Diffusion en direct de Tszyu vs Hogan en Australie

Avec autant d’intérêt local pour Tszyu, il n’est pas surprenant que le combat de mercredi soit une affaire de pay-per-view Down Under, avec le combat disponible via Kayo Sports. La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin d’être abonné au service de streaming sportif pour regarder le combat, car tout le monde peut le commander pour 59,95 AU $.

La couverture de la carte complète devrait commencer à 19 h 00 AEDT, l’événement principal devant commencer vers 22 h 30 AEDT.

Kayo Sports



Kayo Sports est l’endroit où aller pour votre solution strewamign de ce combat en Australie. Il est disponible en tant qu’achat PPV unique et ne nécessite pas d’abonnement Kayo Sports préexistant.

59,95 $ chez Kayo Sports

Regardez Tim Tszyu vs Dennis Hogan en ligne depuis l’extérieur de l’Australie

Bien qu’il soit simple pour les Australiens d’obtenir une diffusion en direct de Tim Tszyu vs Dennis Hogan, ce n’est pas si simple pour ceux qui se trouvent en dehors de la région. Ceux qui ne sont pas à Oz rencontreront probablement des problèmes lorsqu’ils essaieront de diffuser une couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un autre qui se trouve dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques-unes des meilleures offres VPN disponibles actuellement.

