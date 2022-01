Timbaland compare le nouvel album de The Weeknd à « Thriller »

Timbaland apprécié Le week-end dernier album, Dawn FM, à tel point qu’il dit que cela lui rappelle Michael Jacksonle plus gros album de.

Le quadruple lauréat d’un Grammy Award a publié dimanche une vidéo sur les réseaux sociaux pour donner son cosignature de Dawn FM, que The Weeknd a publié vendredi. Avec le deuxième single de l’album, « Sacrifice », jouant en arrière-plan, Timbaland a exprimé ce qu’il ressentait à propos de la musique.

« Oui. Cet album est différent, yo », a déclaré Timbaland dans son article vidéo. « Ce s—juste ici, ceci sur certains ‘Thriller’ s—-. Faites-moi confiance quand je vous le dis. Et la façon dont il a laissé tomber cette merde, yo… félicitations. Cette merde est incroyable.

Bien que Timbaland ait un lien étroit avec la musique de Jackson, ayant produit la majorité de son album posthume de 2014, Xscape – beaucoup ont critiqué la prise de position à chaud de Timbaland sur les réseaux sociaux.

Auteur-compositeur neuf fois lauréat d’un Grammy Bryan-Michael Cox s’est rendu sur Twitter pour exprimer ses pensées :

Pour mémoire, rien n’est au niveau de Thriller. Point final. – BMC (@bryanmichaelcox) 10 janvier 2022

Timbaland est également entré dans l’eau chaude sur les réseaux sociaux pour un post qu’il a fait impliquant Quincy Jones. Il a partagé un mème suggérant que les réalisations de Jones avaient des conséquences minimes jusqu’à Thriller :

Étant donné que Jones était un producteur/compositeur/arrangeur/trompettiste décoré et légendaire pour des groupes comme Ray Charles, Frank Sinatra, Count Basie, les frères Johnson et d’innombrables autres avant de travailler avec Jackson, beaucoup ont estimé que Timbaland s’était trompé avec le poste.

Je suis content que vous en parliez tous ici. Car qu’est-ce que cela dit et pourquoi Timbaland le partagerait-il ? « Thriller » n’est sorti qu’en 82. Quincy Jones avait alors 11 Grammys et un Emmy. https://t.co/5tKw6iK4sR – alex. (@Alex_Washington) 10 janvier 2022

Timbaland leur fume des tweeds s’il dit vraiment que Quincy Jones n’obtient pas son grand succès jusqu’à Thriller – Carpe (@robcarpenter81) 10 janvier 2022

Malgré la réaction du public envers Timabaland pour ses publications, The Weeknd pourrait en fait viser le son de Jackson avec Dawn FM.

Au cours du processus d’enregistrement de l’album l’année dernière, The Weeknd a publié des photos de lui à l’intérieur des studios Westlake Audio en Californie, le même studio où Jackson et Jones ont enregistré Thriller ainsi que les albums multi-platine de fin de livre, Off The Wall de 1979 et Bad de 1987.

The Weeknd a même engagé Jones pour enregistrer un monologue pour l’interlude « A Tale from Quincy » sur Dawn FM. Sur la piste, Jones a expliqué à quel point le fait de ne pas avoir de mère dans sa vie affectait sa relation amoureuse avec les femmes de sa vie.

The Weeknd a été comparé à Jackson tout au long de sa carrière. Au début de sa carrière, il a enregistré une reprise du hit numéro un de Jackson en 1988, « Dirty Diana » sur sa mixtape de 2011, Echoes of Silence. Dans Spike Lee documentaire 2016, Le voyage de Michael Jackson de Motown à Off the Wall, il a dit à quel point Jackson était une « inspiration vocale » pour lui.

Dans une récente interview avec GQ, The Weeknd a parlé des comparaisons avec Jackson. Il a déclaré que même s’il « invitait » les comparaisons au début, sa pensée s’est déplacée vers un désir de prendre le relais de l’influence de Jackson afin d’inspirer la prochaine génération de chanteurs R&B.

« Comment puis-je devenir cela pour quelqu’un d’autre ? Parce que je sais James Brown était-ce pour Michael », a-t-il déclaré. «Et je n’essaie pas de dire que je suis le successeur de Michael ou autre. Mais je suis ravi d’être le premier Weeknd.

