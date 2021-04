Timberwolves bat à nouveau la meilleure équipe de la NBA

Les loups sont d’autres avec D’Angelo Russell rejoignant son ami Karl-Anthony Towns. Puisque les deux sont ensemble et à pleine capacité, les sensations et les résultats sont différents. La saison est déjà perdue et dans une certaine mesure, ce n’est pas si bon pour eux de gagner des matchs comme celui-ci, mais c’est un réveil. Ils ne sont pas si mauvais. La meilleure équipe de la NBA à ce jour, l’Utah Jazz, a succombé deux fois en trois jours aux joueurs du Minnesota.. Et l’autre match que les deux ont joué s’est également terminé avec ce résultat, prenant la mesure à l’arrière de Quin Snyder. Des choses qui se produisent dans une compétition imprévisible.

Les Wolves étaient sur le point de tout gâcher dans un très mauvais dernier quart-temps. Le jeu était fait de hauts et de bas, le Jazz commençant mieux et laissant place à une domination herculéenne des locaux jusqu’à ce que l’écran noir entre dans les minutes décisives. Cela a aidé, cependant, que l’un de ceux désignés comme le meilleur défenseur de la NBA a eu une erreur de marquage enfant lors du dernier jeu local. Rudy Gobert n’a laissé que Russell, qui a reçu la passe de Rubio sur une remise en jeu et a marqué le panier gagnant. Conley a raté la dernière action.

Les Timberwolves ont déclaré l’année de condamnation, mais leurs joueurs ne la voient pas de la même manière. C’est pourquoi ils se battent comme si c’était en décembre, c’est pourquoi ils veulent faire comprendre qu’il y a une meilleure équipe que ce qui a été vu cette saison. Ils se sont remis d’un premier quart-temps effrayant, au cours duquel ils ont frappé avec cinq tirs lointains et rien de plus. Le leader de la NBA a vu la nécessité non seulement d’améliorer son image, mais de gagner pour que les Suns ne continuent pas à lui souffler le cou. Au deuxième quart, les Jazz étaient à quatorze points branlants, tous un avertissement de la direction que prendraient les cours. Russell (27 + 12) et Towns (21 + 11) sont presque toujours là, mais qu’Edwards ait fait l’un des dix triples qu’il a essayés ne s’est pas produit pour quelque chose d’important si d’autres comme l’espagnol Juancho Hernangómez, auteur de 14 buts, l’ont rejoint. Pas en avant. Le Jazz s’est évidemment battu jusqu’au bout et est resté à une pièce, mais quelle pièce de théâtre. Gobert a montré les coutures pour ne pas être attentif et Russell n’a eu qu’à la pousser en quatre secondes pour le dernier klaxon. Ce sont des erreurs et des défaites qu’un candidat au titre ne peut se permettre.