TIME accepte maintenant la crypto comme paiement pour les abonnements aux États-Unis et au Canada

TIME, une marque médiatique mondiale avec une audience de 100 millions de personnes dans le monde, a annoncé qu’elle avait commencé à accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement pour les abonnements numériques.

Comme cela a été rapporté précédemment, la société HODLing tout BTC qu’elle reçoit, un peu comme le constructeur de voitures électriques Tesla lorsqu’il a annoncé qu’elle n’acceptait que BTC comme paiement peu de temps après y avoir investi 1,5 milliard de dollars.

Cette annonce fait suite à la récente expansion de TIME dans l’espace de la crypto-monnaie après avoir offert une série exclusive de trois couvertures TIME en tant que NFT aux enchères.

«Nous sommes ravis d’offrir pour la première fois la crypto-monnaie comme option de paiement à nos abonnés numériques.»

Bharat Krish Directeur de la technologie TIME

Actuellement, ce paiement avec la fonction crypto n’est disponible qu’aux États-Unis et au Canada. Mais la société prévoit d’étendre l’accès mondial au cours des prochains mois.

Les abonnés qui paient avec crypto recevront un accès illimité au contenu sur Time.com pendant 18 mois avec leur achat unique, ainsi que des événements et des offres réservés aux abonnés.

TIME acceptera la crypto grâce à son partenariat avec l’échange de crypto-monnaie Crypto.com qui offrira également des récompenses payantes allant jusqu’à 10% en retour pour les abonnés qui paient avec CRO, la pièce native de l’échange.

«Alors que TIME continue d’innover et de trouver de nouvelles façons de s’appuyer sur notre communauté existante de 2,3 millions d’abonnés, nous sommes fiers d’offrir cette nouvelle option de paiement grâce à notre partenariat avec Crypto.com.»

Keith Grossman TIME Président

Le mois dernier, TIME a également ouvert la position du CFO qui a «à l’aise avec le Bitcoin et les crypto-monnaies».

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.