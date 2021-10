Time Channel et comment regarder Bank of America Roval 400

Les éliminatoires de la NASCAR Cup Series deviendront plus petites après aujourd’hui. Les autres pilotes s’affronteront dans le Bank in of America Roval 400 au Charlotte Motor Speedway, et le champ des séries éliminatoires passera de 12 à huit. La course d’aujourd’hui débutera à 14 h HE sur NBC et l’application NBC Sports.

En plus de la course étant un concours d’élimination, le Bank of America Roval 400 sera la dernière course sur route de la saison. Kyle Larson et Chase Elliott ont dominé les courses sur route avec deux victoires chacun. Elliott, le champion en titre de la Cup Series, est actuellement classé septième au classement des séries éliminatoires et a besoin d’une grosse performance pour progresser.

Vous savez que le Roval va retourner le script #NASCARPlayoffs sur quelqu’un aujourd’hui. Qui cela sera? ?? @CLTMotorSpdwy | 14 h HE pic.twitter.com/jXQiJJjnb6 – NASCAR (@NASCAR) 10 octobre 2021

« J’ai l’impression que nous venons d’avoir un bon parcours sur route », a déclaré Elliott par NASCAR.com. « Comme je le dis depuis des années maintenant, je n’ai pas l’impression que ce que je fais est quelque chose de spécial. Je pense juste que nous avons un bon package et Alan (Gustafson, chef d’équipe) a fait un très bon travail en affinant le les choses qui comptent sur un parcours sur route et nous venons de trouver des choses qui fonctionnent. Lorsque vous êtes un jeune homme et que vous entrez dans de nouvelles situations et que les bases sont construites pour vous, cela facilite beaucoup les choses pour un gars d’apprendre. Je pense que je suis entré dans une excellente base et j’ai pu vraiment travailler sur moi-même parce que nous avons un package solide et au fur et à mesure que nous nous améliorons, les voitures et moi nous améliorons, je pense que nous venons d’atterrir dans une position solide. «

William Bryon est un autre pilote qui doit bien conduire car il regarde à l’extérieur. Il est à la 11e place du classement des séries éliminatoires et sait que le Roval présente de nombreux défis car il s’agit d’une course sur route. « Le Roval a toujours été difficile depuis que nous avons commencé à courir là-bas », a déclaré Byron.

« J’ai l’impression que chaque année, cela devient un peu plus normal pour nous et nous sommes en mesure de comprendre un peu mieux la piste de course et à quoi nous attendre. La bonne chose est que j’ai la même expérience là-bas que la plupart des car c’est une piste assez récente. C’est difficile, cependant, parce que j’ai l’impression que c’est une course où il y a toujours beaucoup plus de contacts sur tout le terrain et on ne peut pas s’y préparer autrement que d’être prêt à tout moment.