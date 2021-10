Time Channel et comment regarder les factures contre les chefs

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Les fans de la NFL assisteront ce soir à une revanche du match de championnat de l’AFC de l’année dernière. Les Buffalo Bills affronteront les Chiefs de Kansas City dans l’édition de la semaine 5 du Sunday Night Football. Le match débutera à 20 h 20 HE sur NBC. Il sera également diffusé sur Peacock, NBCSports.com, NBC Sports App et Yahoo Sports App.

Les Bills reprennent là où ils s’étaient arrêtés la saison dernière. Après avoir perdu le premier match de la saison contre les Steelers de Pittsburgh, les Bills ont remporté leurs trois derniers matchs pour prendre une grosse avance au classement de l’AFC Est. Le quart-arrière des Bills Josh Allen connaît un bon début de saison, complétant 63,1% de ses passes tout en lançant pour 1 055 verges, neuf touchés et deux interceptions avec une cote de 96,4 QB. Et bien qu’Allen adorerait battre les Chiefs, il n’en fait pas une affaire plus importante qu’il ne devrait l’être malgré les Chiefs empêchant les Bills d’atteindre le Super Bowl.

« C’est notre travail, a déclaré Allen en s’adressant aux médias cette semaine. Nous sommes dans le secteur du divertissement, c’est le récit qui s’y colle et en tant que joueurs, nous le comprenons. Mais comme je l’ai mentionné plus tôt, c’est la semaine 5. Que nous gagnions ou perdions, nous n’allons pas laisser ce jeu définir qui nous sommes. Nous allons devoir continuer à apprendre et à grandir au fur et à mesure de la saison. Mais c’est le plus gros match parce que c’est le prochain. Toute notre attention est concentrée sur celui-ci. »

Les Chiefs ne connaissent pas le meilleur début d’année, remportant seulement deux de leurs quatre premiers matchs. Cependant, Patrick Mahomes n’est pas la raison des difficultés de l’équipe, lançant pour 1 218 et 12 touchés lors des quatre premiers matchs de l’année.

« Nous n’avons pas perdu de matchs d’affilée comme celui-ci, je ne pense pas que tout le temps où j’ai commencé pour les Chiefs, donc un sentiment vraiment différent, a déclaré Mahomes sur The Drive sur 610 Sports Radio plus tôt ce mois-ci. Je pense que les gars sont prêts pour le défi. Nous avons joué deux matchs que nous aurions dû gagner et que nous avons perdus. C’est juste une question d’exécution. »