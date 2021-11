Time Magazine ajoutera Ether à son bilan dans le cadre des efforts visant à soutenir la newsletter de Metaverse avec Galaxy Digital

Time Magazine gardera Ether (ETH) sur son bilan pour la première fois dans le cadre d’un accord avec la société d’investissement en crypto-monnaie Galaxy Digital pour éduquer ses lecteurs sur le métavers.

La publication de 98 ans a annoncé le jeudi 18 novembre qu’elle s’était associée à la société de cryptographie dans le cadre des efforts visant à explorer le métaverse, à éduquer et à impliquer autant de personnes que possible sur les technologies émergentes.

Mike Novogratz, PDG et fondateur de Galaxy Digital, a parlé du développement, déclarant : « Au cours de la prochaine décennie, le métaverse deviendra une partie de plus en plus importante de l’économie mondiale ; Nos réalités physiques et numériques deviennent déjà difficiles à distinguer. Nous sommes impatients de nous associer à Time, une marque emblématique qui stimule l’innovation, alors que nous cherchons à amener les lecteurs, les créateurs et les spectateurs dans le métavers et à démystifier l’énorme quantité de transformation qui s’y déroule. »

Le magazine populaire basé à New York lancera un bulletin hebdomadaire axé sur le métaverse, compilant une liste d’entreprises Time 100 pour les entreprises liées au métaverse et présentera des ressources éducatives dans une nouvelle section de sa publication, y compris l’espace virtuel en tant que catégorie dans son liste annuelle des 100 personnes les plus influentes au monde.

Galaxy Digital offrira son expertise pour aider à expliquer le métavers et son potentiel, en tirant notamment parti des connaissances des partenaires généraux de Galaxy Interactive, Richard Kim et Sam Englebardt.

La liste mettra en évidence les entreprises ayant le plus grand impact dans l’espace du métaverse, dont certaines peuvent inclure des sociétés de blockchain, tandis que d’autres pourraient offrir des solutions pour rendre les expériences au sein du métaverse plus réussies, percutantes ou accessibles aux entreprises et aux consommateurs.

Le magazine Time a affirmé que l’accord est le premier du genre parmi les sociétés de médias. Bien que les conditions financières n’aient pas été divulguées, des représentants de la société Time ont révélé que l’accord durerait environ six mois.

En dehors de cela, le magazine Time a mentionné que le partenariat avec Galaxy digital avait été réalisé à l’aide d’Ether (ETH), que la société de médias envisage de conserver dans son bilan. Depuis avril, la publication détient Bitcoin dans le cadre de son partenariat avec la société d’investissement en crypto-monnaie Grayscale.

La montée du métaverse

Le métavers est présenté comme une meilleure version d’Internet, avec un monde virtuel pour des expériences immersives où les gens du monde entier peuvent se rencontrer, regarder, jouer et échanger.

Tel que rapporté par Blockchain.News fin octobre, l’intérêt pour le métaverse a monté en flèche après que Facebook a annoncé un changement de nom en « Meta Platforms Inc. » Le géant des médias sociaux a retiré son ancien nom de « Facebook » car il pense qu’il ne représente qu’un produit. « Meta », le préfixe du mot « Metaverse », implique le concept de mondes et de communautés virtuels partagés, qui est la marque que Facebook espère capturer.

Microsoft Inc se lance également dans le métaverse. Il a récemment présenté Mesh for Team, un lieu de travail virtuel.

En conséquence, d’autres grandes entreprises se concentrent également sur la prochaine itération d’Internet.

Galaxy Digital semble se concentrer sur son expansion dans le métaverse. En octobre, la société a levé une levée de fonds de 325 millions de dollars pour des projets virtuels.

Source de l’image : Shutterstock