TIME Magazine gardera ETH sur son bilan et informera les lecteurs sur le métavers

TIME et Galaxy Digital ont signé un accord de parrainage qui a été payé en éther et qui inclut la publication de contenu éducatif sur le « métaverse ».

Le magazine américain TIME, l’une des publications les plus influentes au monde avec près de 100 ans d’histoire, continue de prendre des mesures au sein de l’écosystème des monnaies numériques.

Après avoir annoncé en avril l’adoption des paiements avec des crypto-monnaies pour ses abonnements numériques, et après avoir conclu un précédent accord dans Bitcoin, le magazine phare commencera à détenir Ethereum (ETH) dans son bilan dans le cadre d’un nouveau partenariat avec la société d’investissement en crypto-monnaie Galaxy Digital.

Selon un communiqué de presse publié jeudi, la division de divertissement de Galaxy Digital, Galaxy Interactive, a signé un accord de parrainage de contenu avec le magazine TIME qui a été payé en Ether. La publication s’est engagée à éduquer ses lecteurs sur le « métaverse » dans le cadre de l’accord.

TIME s’associe à Galaxy Digital

L’association avec le magazine a été financée en Ether, l’actif natif de la blockchain Ethereum et la deuxième plus grande crypto-monnaie. La société a accepté d’accepter et de conserver l’actif dans son bilan, ont rapporté les dirigeants.

Comme signalé QuotidienBitcoin, TIME avait déjà commencé à détenir Bitcoin dans sa trésorerie en avril de cette année, après avoir reçu un paiement en crypto-monnaie pour un accord avec le gestionnaire de fonds de crypto-monnaie Grayscale ; bien qu’à ce moment-là, la société n’ait fait aucune annonce officielle. Ces étapes font du magazine la première grande organisation médiatique à détenir des crypto-monnaies.

Aussi, dans le cadre de l’accord avec Galaxy, la publication déploiera des ressources pédagogiques sur le métaverse sur un nouveau site Web, appelé TIME for Learning, lancé en décembre, selon le communiqué de presse. Le magazine lancera une nouvelle version de ses sociétés TIME100, mettant en vedette les meilleures entreprises et entrepreneurs mondiaux de l’espace métavers. Également aussi commencera à publier une nouvelle newsletter hebdomadaire intitulée « Into The Metaverse ».

« Au cours de la prochaine décennie, le métaverse deviendra une partie de plus en plus importante de l’économie mondiale ; nos réalités physiques et numériques deviennent déjà difficiles à distinguer », a déclaré Mike Novogratz, PDG et fondateur de Galaxy Digital dans le communiqué.

Nous sommes impatients de nous associer à TIME, une marque emblématique qui stimule l’innovation, alors que nous cherchons à amener les lecteurs, les créateurs et les spectateurs dans le métavers et à démystifier l’énorme quantité de transformation qui s’y déroule.

Excited @GalaxyDigitalHQ & @TIME lanceront le tout premier chat #metaverse. w / i TIME100 Entreprises. Lancement également d’un bulletin d’information hebdomadaire sur le métaverse amenant les lecteurs, les créateurs et les curieux dans l’espace. TY @keithgrossman pour avoir accepté d’être payé en $ ETH ! pic.twitter.com/MdPupSUeo0 – Mike Novogratz (@novogratz) 18 novembre 2021

Les dirigeants de TIME ont refusé de commenter la taille de l’accord, mais ont révélé à CoinDesk qu’il durerait six mois. Il convient de noter que Galaxy Digital a dépensé environ 150 millions de dollars US sur des projets de divertissement via sa branche Galaxy Interactive. Et récemment, la société a levé 325 millions de dollars supplémentaires pour de nouveaux investissements dans le secteur.

Sources : News Wire, CoinDesk, Twitter, archives

Version d’Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash